0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС отреагировали на вручение подозрения Ермаку

Криминал
45
Спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье
Спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье
Борьба с коррупцией и отмыванием денег — одно из ключевых требований к странам, стремящимся к вступлению в Европейский Союз. Подозрение, врученное экс-главе ОПУ Андрею Ермаку по делу об отмывании денег, свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине работают и выполняют свои полномочия.
Об этом в комментарии Суспільному заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Еврокомиссия будет следить за ситуацией

«Это расследование на высоком уровне свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свои полномочия. Позвольте подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала в борьбе с коррупцией и отмыванием денег», а также для обеспечения соблюдения верховенства права. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые представляют собой краеугольные камни верховенства права в Украине как будущего государства-члена", — сказал он.
Спикер отметил, что Европейская комиссия продолжит «внимательно следить за развитием ситуации».

Что известно о деле

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Позже они сообщили о подозрении Ермаку по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.
12 мая правоохранители объявили подозрение еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Как свидетельствуют данные следствия, за 2021−2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.
В то же время в НАБУ заявили, что президент Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.
По материалам:
suspilne.media
ЕрмакУголовное производствоЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems