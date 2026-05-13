В ЕС отреагировали на вручение подозрения Ермаку

Борьба с коррупцией и отмыванием денег — одно из ключевых требований к странам, стремящимся к вступлению в Европейский Союз. Подозрение, врученное экс-главе ОПУ Андрею Ермаку по делу об отмывании денег, свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине работают и выполняют свои полномочия.
Об этом в комментарии Суспільному заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.
Еврокомиссия будет следить за ситуацией
«Это расследование на высоком уровне свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свои полномочия. Позвольте подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала в борьбе с коррупцией и отмыванием денег», а также для обеспечения соблюдения верховенства права. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые представляют собой краеугольные камни верховенства права в Украине как будущего государства-члена", — сказал он.
Спикер отметил, что Европейская комиссия продолжит «внимательно следить за развитием ситуации».
Что известно о деле
Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Позже они сообщили о подозрении Ермаку по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.
12 мая правоохранители объявили подозрение еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Как свидетельствуют данные следствия, за 2021−2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.
В то же время в НАБУ заявили, что президент Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.