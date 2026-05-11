Мошенники из Запорожья заработали более 200 млн грн на фиктивных инвалидностях

Арестованные средства злоумышленников
Правоохранители разоблачили масштабную схему по оформлению фиктивных инвалидностей для военнообязанных. По данным следствия, к ней причастны работники медицинских учреждений, бывшая сотрудница Гоструда и посредники. По предварительным оценкам, только в 2025 году из-за этой схемы могли незаконно оформить около 500 инвалидностей.

Как работала схема

Следствие установило, что участники схемы предлагали военнообязанным мужчинам оформить группу инвалидности, якобы связанную с профессиональным заболеванием. Такой статус позволял получить отсрочку от мобилизации, повышенную пенсию и право выезда за границу.
Стоимость таких «услуг» составила 420 тыс. грн с человека. За эти деньги фигуранты изготовляли фальшивые медицинские документы, вносили ложные данные в справки и заключения, а также организовывали фиктивное стационарное лечение в частных и коммунальных медучреждениях Запорожья.
После этого информацию о вымышленном заболевании вносили в электронную систему здравоохранения. На основе этих документов подконтрольные врачи профпатологических учреждений подтверждали связь болезни с профессиональной деятельностью и выдавали необходимые заключения.
Обыски и подозрения

В рамках расследования правоохранители задокументировали 32 эпизода. В ходе 45 обысков в Запорожской, Киевской и Львовской областях изъяли более 7,3 млн грн наличными, медицинские печати, документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.
Шестерым участникам схемы, среди которых заведующая отделением коммунального медучреждения, исполняющий обязанности заместителя медицинского директора профпатологического учреждения в Киеве, бывшая работница Гоструда и посредники, объявлено подозрение.
Кроме того, суд наложил арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 20 млн грн. Речь идет о шести автомобилях и двух объектах недвижимости в Киеве и Львовской области.
Идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
По материалам:
Finance.ua
