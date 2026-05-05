Дорогие автомобили и 150 протоколов о коррупции: полиция провела масштабные обыски у служащих ТЦК

Правоохранители провели 44 обыска в рамках расследования коррупционных правонарушений среди должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе следственных действий изъяты автомобили, мотоциклы, наличные деньги и документы.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции отмечают, что проводят системные мероприятия по выявлению коррупции среди должностных лиц ТЦК. Речь идет не только об отдельных фактах, но и о комплексной очистке сферы комплектования и социальной поддержки.

Выявлены нарушения

Среди задокументированных фактов — незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 млн. грн. Один из фигурантов — начальник РТЦК в Одессе — за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и получил активов более чем на 45 млн грн.

Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лицах.

К примеру, сумма разрыва между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК — 6,6 млн грн.

В рамках уголовных производств оперативники ДСР Нацполиции и его теруправлений совместно со следственными подразделениями полиции в областях, ГБР и прокуратурами в сфере обороны провели масштабные отработки по всей Украине — 44 обыска по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны.

Изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен. Изъятые документы могут быть основаниями для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Административные протоколы

В течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям 172−4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности), 172−6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172−7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию).

Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств.

