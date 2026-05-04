Предприниматель завладел 2 млн грн благотворителей, обещая обустроить модульные дома в Ирпене

Столичный предприниматель завладел 2 млн гривен благотворителей, обещая обустроить 5 модульных домов в Ирпене — ему объявлено подозрение.
Об этом рассказали в прокуратуре.

Суть дела

Благотворительная организация в марте 2023 года заключила договор со столичным обществом об изготовлении пяти модульных домов, которые должны были стать убежищем для жителей Ирпеня, чье жилье повредили россияне.
За эти работы компании заплатили более 2 млн гривен. Половину из этой суммы подозреваемый перечислил со счета компании на свой счет и обналичил.
Из пяти домов установили только два, однако и они не были полностью пригодны для проживания, поэтому заказчик дополнительно нанимал других строителей.
Пострадавший благотворительный фонд обратился в прокуратуру после публикации сообщения о том, что этот предприниматель в 2023 году взял 4 млн грн на строительство модульных домов в поселке Мощун Киевской области. Однако в обоих случаях взятых на себя обязательств мужчина не выполнил.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
