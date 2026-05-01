В отношении строительства во Львове мусороперерабатывающего завода открыли 15 уголовных производств

В отношении строительства во Львове мусороперерабатывающего завода открыто 15 уголовных, а также два арбитражных производства.

Об этом во время пленарного заседания Львовского городского совета сообщил директор ЛКП «Зеленый город» Александр Егоров, передает Укринформ.

Юридические конфликты

«Открыты в разных органах, наверное, с полутора десятков различных уголовных производств. В том числе, многие уголовные производства открыты за использование запрещенных практик ЕБРР, а именно: использование третьих лиц в пользу нашего экс-генерального подрядчика (польской компании Control Process SA — Ред.), который через специализированную антикоррупционную прокуратуру открыл ряд уголовных производств против наших работников, против меня и против еще нескольких должностных лиц Львова. Параллельно с тем есть несколько уголовных производств, открытых в рамках нарушений законодательства Украины подрядчиком. Нам известно о трех таких делах. Возможно, еще сейчас будут открываться новые», — отметил Егоров.

При этом, по его словам, активные следственные действия в рамках этих дел пока не ведутся.

Кроме того, как отметил директор ЛКП «Зеленый город», предприятие находится с польским подрядчиком в двух арбитражных производствах — в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины и Международном арбитражном суде Международной торговой палаты во Франции. Первое заседание в МКАС при ТПП Украины должно состояться в конце мая.

Устранение польского подрядчика

В то же время Егоров сообщил, что разрешение польского подрядчика на участие в строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове уже аннулировано.

«29.04.2026 года нам уже ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. — Ред.) зафиксировал и в реестре, в строительной системе мы видим, что статус разрешения аннулирован. Компания Control Process должна в ближайшие дни покинуть площадку и забрать все свои вещи», — сказал Егоров.

По его словам, в ближайшее время на объекте должны начать работы по установке электрических сетей.

«Подрядчик, который выиграл эту процедуру еще в прошлом году и браковался компанией Control Process, осуществляет мобилизацию и в ближайшие две недели должен выйти на площадку для строительства электрических сетей», — подчеркнул Егоров.

Сроки завершения проекта

В общей сложности директор ЛКП «Зеленый город» ожидает, что завершение строительства мусороперерабатывающего завода будет продолжаться еще 6−8 месяцев и надеется, что в первом квартале 2027 года его удастся запустить.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.