Схему с имуществом профсоюзов на 63 миллиона разоблачили в Виннице, семь подозреваемых

Криминал
Правоохранители разоблачили незаконное отчуждение имущества профсоюзов в Виннице, в том числе туристического комплекса «Подолье», ущерб государству — более 63 млн грн, семеро подозреваемых.
Об этом сообщили в понедельник в Офисе генпрокурора.
«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с ГБР и СБУ разоблачена преступная организация, участники которой причастны к незаконному отчуждению объектов недвижимости профсоюзов», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства сообщено о подозрении семи лицам, среди которых бывший руководитель ЧАО «Укрпрофтур» и должностные лица ЧАО «Винницатурист». Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате имущества в особо крупных размерах.
По данным следствия, подозреваемые организовали схему поэтапного вывода имущества профсоюзов в частную собственность через подконтрольные структуры.
«В частности, туристический комплекс „Подолье“ в Виннице отчуждали частями по заниженной стоимости, что позволило фактически передать объект в частные руки по цене значительно ниже рыночной», — говорится в сообщении.
По выводам экспертизы, государству нанесено более 63 млн грн ущерба.
Бывший руководитель ЧАО «Укрпрофтур» задержан. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. В отношении других подозреваемых решается вопрос мер пресечения.
По материалам:
УНН
