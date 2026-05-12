Элитное строительство под Киевом: объявлено подозрение 6 участникам организованной группы

Криминал
Всего за 2021–2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.
Правоохранители уведомили о подозрении еще 6 участников организованной группы, разоблаченной вчера на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Среди подозреваемых:
  • бывший вице-премьер-министр Украины;
  • бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»;
  • другие участники группы.

Схема легализации средств

Как рассказали в САП, в 2020 году министр развития общин и территорий Украины (должность на момент начала совершения преступления) решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в селе Козин Киевской области. В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек лиц, которые оказали значительное влияние на политические и экономические процессы в государстве: руководителя Офиса президента Украины (должность на момент начала совершения преступления) и влиятельного бизнесмена.
Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный бывшему вице-премьер-министру, и финансировалось из 3 источников, а именно за счет:
  • пополнения паевого фонда строительного кооператива денежными средствами, полученными подставными учредителями от группы компаний с признаками фиктивности;
  • наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену «прачечной», занимавшейся отмыванием средств, полученных от коррупционных преступлений, в частности — вследствие реализации коррупционных схем в ПАО «НАЭК «Энергоатом» (72% общего объема финансирования);
  • наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых не установлено.
Итого за 2021−2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.

Квалификация дела

Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах).

Предыстория

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Позже они сообщили о подозрении Ермаку по делу о легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.

О деле «Мидас»

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, экс-совладелец студии «Квартал 95», который сейчас находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый «Миндичгейт» или операция «Мидас»).
НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.
Как выяснили стражи порядка, члены группировки брали откаты у контрагентов «Энергоатома». Позже деньги, полученные незаконным путем, отмывали в специальном офисе.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоНАБУСАПКоррупция
