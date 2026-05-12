Зеленский не фигурировал и не фигурирует в расследовании по легализации 460 млн гривен — НАБУ Сегодня 16:10 — Криминал

Руководитель САП Александр Клименко (слева) и директор НАБУ Семен Кривонос (справа), Фото: www.pravda.com.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на брифинге по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом заявил, что президент Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.

Об этом он заявил на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, передает Украинская правда.

«Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках этого досудебного расследования. Другие следственные версии по принадлежности тех или иных имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Оно продолжается», — подчеркнул Кривонос.

Он также отказался называть компании, которые проверяют в рамках дела, объяснив это необходимостью соблюдать презумпцию невиновности и не вредить следствию.

«Я говорю о направлении, оборонном направлении, о котором мы говорили еще в начале, когда публиковали первые сведения об операции „Мидас“. Оно также расследуется в рамках НАБУ, и расследуются производители и отдельные производители дронов», — добавил Кривонос.

Что известно о расследовании по легализации 460 млн гривен

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Позже они сообщили о подозрении Ермаку по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.

12 мая правоохранители сообщили о подозрении еще 6 участников организованной группы. Среди подозреваемых:

бывший вице-премьер-министр Украины;

бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»;

другие участники группы.

