0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский не фигурировал и не фигурирует в расследовании по легализации 460 млн гривен — НАБУ

Криминал
5
Руководитель САП Александр Клименко (слева) и директор НАБУ Семен Кривонос (справа)
Руководитель САП Александр Клименко (слева) и директор НАБУ Семен Кривонос (справа), Фото: www.pravda.com.ua
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на брифинге по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом заявил, что президент Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в досудебном расследовании дела.
Об этом он заявил на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, передает Украинская правда.
«Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках этого досудебного расследования. Другие следственные версии по принадлежности тех или иных имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Оно продолжается», — подчеркнул Кривонос.
Он также отказался называть компании, которые проверяют в рамках дела, объяснив это необходимостью соблюдать презумпцию невиновности и не вредить следствию.
«Я говорю о направлении, оборонном направлении, о котором мы говорили еще в начале, когда публиковали первые сведения об операции „Мидас“. Оно также расследуется в рамках НАБУ, и расследуются производители и отдельные производители дронов», — добавил Кривонос.

Что известно о расследовании по легализации 460 млн гривен

Вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Позже они сообщили о подозрении Ермаку по делу о легализации 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» в Козине в Киевской области.
12 мая правоохранители сообщили о подозрении еще 6 участников организованной группы. Среди подозреваемых:
  • бывший вице-премьер-министр Украины;
  • бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас»;
  • другие участники группы.
По материалам:
Українська правда
Уголовное производствоСАПНАБУЗеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems