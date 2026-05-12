Елітне будівництво під Києвом: повідомлено про підозру 6 учасникам організованої групи Вчора 14:50 — Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Серед підозрюваних:

колишній віцепрем’єр-міністр України;

бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»;

інші учасники групи.

Схема легалізації коштів

Як розповіли в САП, у 2020 році міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області. Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.

Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віце-прем'єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок:

поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності;

готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену «пральні», яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема — внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом» (72% загального обсягу фінансування);



готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено.



Всього упродовж 2021−2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

Кваліфікація справи

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах).

Передісторія

Увечері 11 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пізніше вони повідомили про підозру Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині.

Про справу «Мідас»

Тимур Міндіч — український бізнесмен, екс-співвласник студії «Квартал 95», який наразі перебуває у розшуку. Його пов’язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий «Міндічгейт» або операція «Мідас»).

НАБУ викрило діяльність злочинної групи , до якої входили чиновники та бізнесмени, у листопаді минулого року. Використовуючи службові зв’язки, фігуранти контролювали кадрові рішення, процеси закупівель та рух фінансів компанії.

Як з’ясували правоохоронці, члени угруповання брали відкати у контрагентів «Енергоатому». Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі.

