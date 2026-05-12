Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації 460 млн гривень — НАБУ Вчора 16:10 — Кримінал

Керівник САП Олександр Клименко (зліва) та директор НАБУ Семен Кривонос (справа), Фото: www.pravda.com.ua

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу щодо справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом заявив, що президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименко, передає Українська правда.

«Президент України не фігурував і не фігурує в межах цього досудового розслідування. Інші слідчі версії щодо належності тих чи інших майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває», — наголосив Кривонос.

Він також відмовився називати компанії, які перевіряють у межах справи, пояснивши це необхідністю дотримуватися презумпції невинуватості та не шкодити слідству.

«Я говорю про напрям, оборонний напрям, про який ми говорили ще на початку, коли публікували перші відомості щодо операції „Мідас“. Він так само розслідується в межах НАБУ, і розслідуються виробники і окремі виробники дронів», — додав Кривонос.

Що відомо про розслідування щодо легалізації 460 млн гривень

Увечері 11 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пізніше вони повідомили про підозру Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині.

12 травня правоохоронці повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи. Серед підозрюваних:

колишній віцепрем’єр-міністр України;

бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»;

інші учасники групи.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.