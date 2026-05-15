МВФ направляет миссию в Украину, чтобы проверить прогресс в реформах Сегодня 11:28

Представители Международного валютного фонда в ближайшие недели посетят Украину, чтобы оценить прогресс в выполнении экономических реформ в рамках кредитной программы в $8,1 млрд.

Об этом сообщила представитель МВФ Джулия Козак, говорится в публикации Reuters.

По ее словам, проверка будет касаться, прежде всего, расширения налоговой базы и мер, направленных на увеличение внутренних поступлений в бюджет.

МВФ призывает Украину увеличить собственные доходы

В Фонде отмечают, что Украине нужно активнее мобилизовать внутренние финансовые ресурсы, чтобы покрывать «очень значительные» потребности бюджета, даже несмотря на масштабную международную помощь, которую страна получает после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

По словам Козак, украинские власти должны расширить налоговую базу и сократить долю теневой экономики, которая, по оценкам МВФ, составляет около 45% валового внутреннего продукта.

Реформы необходимы и для вступления в ЕС

В рамках действующей программы сотрудничества Украина обязалась провести комплексные реформы. Они необходимы не только для получения финансирования МВФ, но и для продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе и привлечения дальнейшей помощи от международных партнеров.

Кредитная программа МВФ была утверждена в феврале. В июне должен пройти ее пересмотр, во время которого Фонд оценит, выполняет ли Украина согласованные показатели.

Среди ключевых вопросов — НДС на посылки

Украина продвигает несколько законодательных инициатив, призванных расширить налоговую базу. Среди них — введение НДС на недорогие международные посылки и налогообложение отдельных категорий самозанятых лиц.

Джулия Козак подтвердила, что вопросы НДС будут обсуждаться во время консультаций, однако не уточнила, готов ли МВФ смягчить условия кредитной программы.

Ранее мы сообщали , что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.

