Рейтинг крупнейших продуктовых IT-компаний Украины
Всего в 50 крупнейших продуктовых компаниях и IT-отделах работает 24,5 тысячи технических IT-специалистов. За год это количество практически не изменилось. Крупнейшей компанией стала компания Evoplay. Хотя рынок стал менее стабильным, большинство компаний планируют расширять команды в этом году.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг 50 самых крупных продуктовых компаний от DOU.
Участники рейтинга ранжируются по количеству технических специалистов. Учтены специалисты, которые находятся в Украине, и за рубежом, но продолжают платить здесь налоги. Кроме того, в список вошли непрофильные компании, обладающие большими IT-командами.
Крупнейшие продуктовые IT-компании Украины
По состоянию на 1 января 2026 года крупнейшей продуктовой IT-компанией Украины является Evoplay, которая занимается разработкой B2B платформ и насчитывает более 1700 технических специалистов и более 2,4 тысяч сотрудников в Украине в целом.
Также в первую пятерку вошли Genesis, Ajax Systems, Nova Digital и TemaBit Fozzy Group.
Во всех 50 крупнейших компаниях по состоянию на начало 2026 года работало 24,5 тысяч технических IT-специалистов, почти так же, как годом ранее.
Несмотря на схожее общее количество сотрудников, рейтинг все же имел несколько значительных изменений, в том числе из него исчезло несколько компаний — airSlate, которая сократила технических работников с 372 до 182, Favbet Tech, где из 561 IT-специалиста осталось менее 100, а также G5 Games, Pearl и Patr.
Вместо них в списке появились гэмблинг-компания King Group на 28-м месте, iGaming-разработчик Sharkscode на 35-м, разработчик чипов для систем питания Infineon Technologies на 37-м, создатели приложения для здоровья BetterMe на 43-м и United Tech на 45-м.
За прошлый год было четыре активно выросшие компании, и столько же увидели уменьшение штата. Из всего перечня 40% увидели рост, 38% - падение, а остальные остались примерно на том же уровне.
Планы компаний по количеству специалистов
Многие компании планируют привлечь новых специалистов. Одна продуктовая компания даже стремится расшириться на 500−1000 новых специалистов (в прошлом году не было ни одной). Еще шесть наймут 200−500 человек.
