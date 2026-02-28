Как менялась украинская экономика во время большой войны Сегодня 10:09

После обрушения в начале полномасштабного вторжения украинская экономика пережила резкий спад, волну восстановления и постепенную стабилизацию. Аналитики проанализировали данные по открытию и закрытию бизнеса, вакансий и покупок и обнаружили, что экономика смогла приспособиться к условиям войны. В то же время, отдельные отрасли до сих пор не вернулись на довоенный уровень.

«Опендатабот» исследовал , как война переформатировала украинскую экономику.

Открытие бизнесов

В 2021 году еженедельно регистрировали в среднем 5 676 ФЛП и более тысячи компаний. В начале февраля 2022 года зафиксировали даже рекорд — 9 350 новых ФЛП в неделю.

Однако после полномасштабного вторжения реестры временно закрылись, а создание новых бизнесов стало невозможным.

В целом в 2022 году открытий новых дел стало меньше: на 28% меньше новых предпринимателей в неделю и на 40% компаний.

Новые регистрации бизнеса, Інфографіка: "Опендатабот"

В то же время в 2023-м предпринимательская активность резко возросла: увеличилось количество регистраций компаний, а количество новых ФЛП даже незначительно превысило показатели 2021 года.

Осенью 2023 года установили абсолютный рекорд — открылось 12 534 новых предпринимателей за неделю.

В 2024-м темпы замедлились, а по итогам 2025 года бизнес вышел на плато — 5 579 новых ФЛП и 717 компаний в неделю.



Рынок труда — Work.ua

В начале марта 2022 года количество вакансий упало со 106 тысяч в день до около 3 тысяч. Восстановление началось уже в апреле и достигло пика в сентябре.

В 2025 году рынок почти вернулся к довоенному уровню — около 100 тысяч вакансий ежедневно. В западных регионах показатели даже превысили довоенные на 50%. Количество компаний, выходящих на рынок труда, уже несколько превышает показатели 2021 года.

По данным Work.ua, в первый год войны наблюдалась рекордная активность кандидатов: в июне 2022 года они размещали до 170 тыс. резюме в неделю. В настоящее время этот показатель стабилизировался на уровне около 120 тысяч.

Изменилась и структура рынка. Доля вакансий без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025 году, а доля женщин среди кандидатов — с 53% до 62%.

В перечне популярных профессий остаются продавцы и менеджеры по продажам, впрочем, спрос на барменов превысил спрос на бухгалтеров, а к поварам и официантам добавились вакансии водителей.

Работа. Данные от Work.ua, Инфографика: "Опендатабот"

Вакансии

Как свидетельствуют данные OLX, накануне большой войны высокий спрос на кандидатов был в категориях розничной торговли и логистики/доставки.

Также значительное количество объявлений фиксировались в сферах строительства/облицовочных работ и производства/рабочих специальностей.

Вакансии для рабочих специальностей. Данные от OLX Работа, Инфографика: "Опендатабот"

В 2025 году потребности работодателей в специалистах были такими же, однако изменилось количество запросов.

В прошлом году вырос спрос на кассиров (медианная зарплата — 18,5 тыс. грн), продавцов (18 тыс. грн) и водителей (35 тыс. грн).

Работа в IT

Если в преддверии полномасштабной войны в Украине царил рынок кандидатов, то после вторжения количество резюме превышало количество вакансий в 8 раз. Пик кризиса пришелся на 2023 год: минимум вакансий и максимум резюме.

Если в других сферах ситуация со временем, преимущественно, стабилизировалась и вышла либо на показатели 2021 года, либо хотя бы на плато, в айти этого не произошло. Пик кризиса пришелся на 2023 год: минимум вакансий и максимум резюме. Тогда количество резюме превышало количество вакансий в 15 раз — отмечают аналитики со ссылкой на данные Djinni.

В 2024—2025 годах ситуация частично стабилизировалась: количество вакансий выросло до 9,5 тысячи, а количество резюме держится на уровне 82−83 тысячи.

Однако рынок так и не вернулся к показателям 2021 года: количество резюме превышает количество вакансий почти в 9 раз.

Изменился и запрос работодателей. Если раньше в ТОПе были разработчики (JavaScript, Java), то с 2023 года лидируют нетехнические специальности, в частности, вакансии в маркетинге.

Вакансии и резюме айти-специалистов. Данные от Djinni, Инфографика: "Опендатабот"

По резюме ситуация похожа: в ТОПе как были, так и остались разработчики JavaScript, количество их резюме вернулось к показателям 2022. А вот специалисты в сфере маркетинга выставляют почти вдвое больше резюме по сравнению с 2022 и занимают вторую позицию.

Онлайн-шоппинг

Украинский e-commerce после резкого падения в начале войны быстро адаптировался. В первые недели вторжения активность онлайн-покупателей упала до 7%, но уже в конце 2022 года начался стабильный рост.

По данным платформы для создания интернет-магазинов «Хорошоп», у бизнеса растет интерес к онлайн-продажам даже в условиях войны.

Онлайн заказ товаров. Данные от «Хорошоп», Инфографика: "Опендатабот"

Предприниматели адаптировались: если в предыдущие годы во время блэкаутов и массированных обстрелов активность заметно снижалась, то подобные факторы почти не влияют на динамику запуска новых магазинов.

В настоящее время на платформе работает более 12 000 украинских онлайн-магазинов, которые сгенерировали 15 млн заказов в 2025 году.

