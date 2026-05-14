Как смена работы влияет на зарплаты айтишников (инфографика) Сегодня 12:02 — Личные финансы

Чем выше уровень специалиста и больший опыт, тем меньше прирост зарплаты после смены работы

Во втором полугодии 2025 года работу сменили 19% украинских айтишников. Среди сменивших место работы 67% получили более высокую зарплату. Для 17% уровень дохода не изменился, а еще 16% после перехода стали зарабатывать меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Чаще всего на новые позиции переходили специалисты Sales, продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи, а также специалисты по AI/ML и Data Science. Наименее склонны к смене работы Leadership-специалисты, QA и DevOps.

Самая высокая доля специалистов, которые после перехода получали более высокую зарплату, зафиксирована среди продуктовых дизайнеров, DevOps-инженеров, маркетологов и аналитиков.

На более низкую зарплату чаще соглашались проджект-менеджеры, рекрутеры, HR-специалисты и специалисты по продажам.

Среди разработчиков наилучшая ситуация у Embedded-инженеров: 79% из них после смены работы получили повышение. Mobile-разработчики чаще оставались на том же уровне компенсации, а Front-end-инженеры чаще переходили на более низкую зарплату.

Самая высокая доля переходов на более высокую зарплату зафиксирована среди Middle-специалистов — 75% против 67% в целом по рынку.

У специалистов уровня Lead+, Senior и Manager чаще зарплата оставалась без изменений. В то же время среди менеджеров и лидов была самая большая доля переходов на более низкую компенсацию.

Как изменилась зарплата при переходе на новую работу, dou.ua

Продуктовые компании чаще предлагают более высокие зарплаты

Самая высокая доля переходов с повышением заработной платы в продуктовые компании. После смены работы 69% специалистов в этом сегменте получали более высокую компенсацию.

В не ІТ-компаниях и аутстафинге зарплата чаще оставалась на том же уровне. Чаще всего на более низкую зарплату переходили в госучреждения, а также в аутстафинговые компании и стартапы.

Оптимальными по уровню роста зарплаты оказались средние и крупные компании со штатом до 200 и 1000 специалистов. В небольших компаниях до 10 человек и в крупнейших компаниях из более чем 1000 работников зарплата чаще либо не менялась, либо снижалась.

Также без изменений компенсация чаще оставалась у айтишников, переходивших в иностранные компании без команды в Украине.

Как изменилась зарплата при переходе на новую работу, dou.ua

Средний прирост зарплаты после перехода — $600

У тех айтишников, чья зарплата после смены работы выросла, средний прирост составил $600, или 36%.

Рост зарплаты напрямую зависел от опыта: чем меньше стаж в специализации, тем больше прирост дохода после перехода. Каждый дополнительный год опыта уменьшал ожидаемый рост зарплаты на 2,4 процентных пункта.

Уровень специалиста также влиял на динамику дохода. У Junior-специалистов прирост был на 17,7 в. п. выше, чем у Middle, тогда как у Senior-специалистов на 5,8 п. п. ниже.

В абсолютных цифрах больше всего после смены работы прибавляли в зарплате:

DevOps- и SRE-специалисты — в среднем +$1000;

специалисты по AI/ML, Data Science и Data Engineering — $900;

Software Engineers — $800.

В относительном измерении наибольший рост зафиксирован у специалистов PR и коммуникаций +45%, маркетологов +41%, а также у специалистов по AI/ML, Data Science и Data Engineering +37%.

Самый маленький прирост получали проджект-менеджеры +26%, а также Sales- и HR-специалисты по +31%.

На сколько повысилась зарплата при смене работы, dou.ua

Чем выше уровень специалиста и больше опыта, тем меньше обычно был прирост зарплаты после смены работы. Senior-разработчики в основном получали более 20% прироста дохода. У Middle-разработчиков рост превышал 40%, за исключением Front-end-направления, где он составлял 33%. Junior-разработчики после перехода чаще получали более 60% прироста.

Наибольший прирост в денежном исчислении получали айтишники, переходившие к продуктовым компаниям: в среднем +$700 против +$600 в целом по рынку. В процентном измерении наибольший рост дохода фиксировали среди переходивших к компаниям вне ІТТ-сферы +50%. Далее — стартапы с приростом +43%. Самый низкий относительный прирост был в аутстафинговых компаниях +28%.

На сколько повысилась зарплата при смене работы, dou.ua

Переход на более низкую зарплату означал в среднем потерю 20%

Среди айтишников, которые после перехода получали более низкую зарплату, среднее снижение составило $500, или 20% от предыдущего дохода.

Среди разработчиков больше всего теряли Full-stack-специалисты — в среднем $1000, или 36%. Наименьшие потери были у Backend-разработчиков.

Чем ниже уровень специалиста, тем больше была доля потери дохода после смены работы. У Junior-специалистов среднее снижение зарплаты составило 32%, тогда как у Senior — 16%.

На сколько повысилась зарплата при смене работы, dou.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что компании стали нанимать менее опытных ІТ-специалистов. Категория HR стала единственной на рынке, где зафиксирован рост медианной зарплаты при одновременном снижении среднего опыта наемных кандидатов. В настоящее время медиана для HR-специалистов составляет $1 500 при среднем опыте 4,5 года.

