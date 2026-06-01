Евросоюз оштрафовал Temu на €200 миллионов

«Оценка рисков — это не упражнения с галочками, а основа закона о цифровых услугах. Оценка со стороны Temu недооценивает конкретные риски, ей не хватает конкретности, она не основывается на веских доказательствах и не является исчерпывающей. Она оставляет регуляторов, пользователей и общественность в неведении по настоящему масштабу потенциального ущерба, который наносят нелегальные продукты, продаваемые на Temu. Теперь для Temu следует соблюдать закон», — сказала исполнительная вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.
Что выявило расследование
Оценка рисков Temu за 2024 год не соответствует стандартам, изложенным в Соглашении о цифровых технологиях (DSA), ведь базируется на общей информации о рисках, касающихся сектора электронной коммерции в целом, а не на конкретных доказательствах сервиса Temu, включая публичные отчеты и тестирование.
Серьезно недооценено, как часто потребители ЕС могут столкнуться с нелегальными товарами. Данные от «тайного покупателя», включенного в расследование, показывают, что очень высокий процент выбранных зарядных устройств не прошел базовые испытания безопасности, в то время как высокий процент протестированных детских игрушек составил риски безопасности средней и высокой степени тяжести.
Также сообщается, что компания не оценила должным образом, как дизайн ее сервиса может усиливать риски распространения незаконных продуктов.
Согласно законодательству ЕС очень большие онлайн-платформы должны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать соответствующие меры по их смягчению.
Что грозит Temu дальше
У Temu есть время до 28 августа 2026 года, чтобы подать Еврокомиссии план действий. Он должен включать меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. У Европейского совета по цифровым услугам будет один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое мнение.
Затем у Еврокомиссия будет еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его выполнения.
Невыполнение решения о несоответствии может привести к периодическим штрафам.