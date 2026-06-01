Евросоюз оштрафовал Temu на €200 миллионов Сегодня 23:37 — Мир

Оценка рисков Temu за 2024 год не отвечает стандартам

Еврокомиссия оштрафовала на 200 млн евро Temu после того, как компания не смогла выявить, проанализировать и оценить системные риски, связанные с предлагаемыми на ее платформе нелегальными продуктами.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Нарушение закона о цифровых услугах

«Оценка рисков — это не упражнения с галочками, а основа закона о цифровых услугах. Оценка со стороны Temu недооценивает конкретные риски, ей не хватает конкретности, она не основывается на веских доказательствах и не является исчерпывающей. Она оставляет регуляторов, пользователей и общественность в неведении по настоящему масштабу потенциального ущерба, который наносят нелегальные продукты, продаваемые на Temu. Теперь для Temu следует соблюдать закон», — сказала исполнительная вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Что выявило расследование

Оценка рисков Temu за 2024 год не соответствует стандартам, изложенным в Соглашении о цифровых технологиях (DSA), ведь базируется на общей информации о рисках, касающихся сектора электронной коммерции в целом, а не на конкретных доказательствах сервиса Temu, включая публичные отчеты и тестирование.

Серьезно недооценено, как часто потребители ЕС могут столкнуться с нелегальными товарами. Данные от «тайного покупателя», включенного в расследование, показывают, что очень высокий процент выбранных зарядных устройств не прошел базовые испытания безопасности, в то время как высокий процент протестированных детских игрушек составил риски безопасности средней и высокой степени тяжести.

Читайте также Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая

Также сообщается, что компания не оценила должным образом, как дизайн ее сервиса может усиливать риски распространения незаконных продуктов.

Согласно законодательству ЕС очень большие онлайн-платформы должны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать соответствующие меры по их смягчению.

Что грозит Temu дальше

У Temu есть время до 28 августа 2026 года, чтобы подать Еврокомиссии план действий. Он должен включать меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. У Европейского совета по цифровым услугам будет один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое мнение.

Затем у Еврокомиссия будет еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его выполнения.

Невыполнение решения о несоответствии может привести к периодическим штрафам.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.