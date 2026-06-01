0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз оштрафовал Temu на €200 миллионов

Мир
34
Оценка рисков Temu за 2024 год не отвечает стандартам
Оценка рисков Temu за 2024 год не отвечает стандартам
Еврокомиссия оштрафовала на 200 млн евро Temu после того, как компания не смогла выявить, проанализировать и оценить системные риски, связанные с предлагаемыми на ее платформе нелегальными продуктами.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Нарушение закона о цифровых услугах

«Оценка рисков — это не упражнения с галочками, а основа закона о цифровых услугах. Оценка со стороны Temu недооценивает конкретные риски, ей не хватает конкретности, она не основывается на веских доказательствах и не является исчерпывающей. Она оставляет регуляторов, пользователей и общественность в неведении по настоящему масштабу потенциального ущерба, который наносят нелегальные продукты, продаваемые на Temu. Теперь для Temu следует соблюдать закон», — сказала исполнительная вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Что выявило расследование

Оценка рисков Temu за 2024 год не соответствует стандартам, изложенным в Соглашении о цифровых технологиях (DSA), ведь базируется на общей информации о рисках, касающихся сектора электронной коммерции в целом, а не на конкретных доказательствах сервиса Temu, включая публичные отчеты и тестирование.
Серьезно недооценено, как часто потребители ЕС могут столкнуться с нелегальными товарами. Данные от «тайного покупателя», включенного в расследование, показывают, что очень высокий процент выбранных зарядных устройств не прошел базовые испытания безопасности, в то время как высокий процент протестированных детских игрушек составил риски безопасности средней и высокой степени тяжести.
Читайте также
Также сообщается, что компания не оценила должным образом, как дизайн ее сервиса может усиливать риски распространения незаконных продуктов.
Согласно законодательству ЕС очень большие онлайн-платформы должны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать соответствующие меры по их смягчению.

Что грозит Temu дальше

У Temu есть время до 28 августа 2026 года, чтобы подать Еврокомиссии план действий. Он должен включать меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков. У Европейского совета по цифровым услугам будет один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое мнение.
Затем у Еврокомиссия будет еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его выполнения.
Невыполнение решения о несоответствии может привести к периодическим штрафам.
По материалам:
Укрінформ
ЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems