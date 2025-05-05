Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая — Finance.ua

Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая Сегодня 03:09 — Фондовый рынок

Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, базировавшейся на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Temu, принадлежащий китайской PDD Holdings, переходит к модели «локального исполнения заказов».

В компании сообщили, что активно привлекают американских продавцов и будут продавать только их продукцию, физически находящуюся в США.

Это должно помочь Temu, которая остается китайской компанией, обойти импортные тарифы. При этом цены для американских потребителей обещают не повышать.

Эти изменения происходят на фоне давления на ритейлеров типа Shein и Alibaba Group, которые сталкиваются не только с высокими пошлинами, но и с отменой льготного порога для мелких посылок (так называемой «de minimis» нормы).

После подобных шагов власти товары Temu и Shein в США существенно подорожали. Дональд Трамп ввел эти пошлины, чтобы заставить Китай пойти на торговое соглашение, которое снизило бы дефицит в торговле между странами, и заявил, что «Китай должен сам платить эти пошлины».

«Этот переход должен помочь местным продавцам найти больше клиентов и развивать свой бизнес», — заявили в Temu. Там также отметили, что это «часть постоянного совершенствования сервиса».

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До прошлой недели Temu фактически переводил новые пошлины Трампа на американских покупателей, прибавляя отдельную плату при оформлении заказа. Shein также повысил цены в США — на некоторые товары более чем на 300%.

Еще в феврале Temu просил китайские фабрики отправлять товары оптом на склады в США по так называемой модели «частичного управления», когда сама компания только управляет онлайн-площадкой. Но с уменьшением запасов на складах цены могут вырасти, если Китай не получит облегчения в тарифах, достигающих сейчас 145%.

Ведущие американские ритейлеры пока не повысили цены на своих полках. Однако они оказались в сложной ситуации: китайские поставщики отказываются брать на себя пошлины, а ясности по поводу продолжительности этих сборов нет.

Економічна Правда По материалам:

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