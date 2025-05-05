Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая — Finance.ua

Temu меняет бизнес-модель: в США больше не будет товаров из Китая
Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, базировавшейся на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Temu, принадлежащий китайской PDD Holdings, переходит к модели «локального исполнения заказов».
В компании сообщили, что активно привлекают американских продавцов и будут продавать только их продукцию, физически находящуюся в США.
Это должно помочь Temu, которая остается китайской компанией, обойти импортные тарифы. При этом цены для американских потребителей обещают не повышать.
Читайте также: Знали ли вы это о Temu?
Эти изменения происходят на фоне давления на ритейлеров типа Shein и Alibaba Group, которые сталкиваются не только с высокими пошлинами, но и с отменой льготного порога для мелких посылок (так называемой «de minimis» нормы).
После подобных шагов власти товары Temu и Shein в США существенно подорожали. Дональд Трамп ввел эти пошлины, чтобы заставить Китай пойти на торговое соглашение, которое снизило бы дефицит в торговле между странами, и заявил, что «Китай должен сам платить эти пошлины».
«Этот переход должен помочь местным продавцам найти больше клиентов и развивать свой бизнес», — заявили в Temu. Там также отметили, что это «часть постоянного совершенствования сервиса».
До прошлой недели Temu фактически переводил новые пошлины Трампа на американских покупателей, прибавляя отдельную плату при оформлении заказа. Shein также повысил цены в США — на некоторые товары более чем на 300%.
Еще в феврале Temu просил китайские фабрики отправлять товары оптом на склады в США по так называемой модели «частичного управления», когда сама компания только управляет онлайн-площадкой. Но с уменьшением запасов на складах цены могут вырасти, если Китай не получит облегчения в тарифах, достигающих сейчас 145%.
Ведущие американские ритейлеры пока не повысили цены на своих полках. Однако они оказались в сложной ситуации: китайские поставщики отказываются брать на себя пошлины, а ясности по поводу продолжительности этих сборов нет.
Поделиться новостью