В Германии говорят, что кризис на Ближнем Востоке становится шансом для внутреннего туризма

Почти каждый пятый турист изменил планы путешествия
Уполномоченный правительства Германии по туризму Кристоф Плёсс допускает, что напряженная ситуация в мире, в частности на Ближнем Востоке, может положительно повлиять на немецкую туристическую отрасль этим летом.
Об этом сообщает издание Spiegel.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туристический сектор

Во время войны в Иране энергетические объекты, аэропорты и населенные районы в странах Персидского залива подверглись атакам. Это сильно подпортило имидж этих стран как безопасное место для туризма и торговли.
Кроме того, путешественники обеспокоены угрозой дефицита авиационного топлива и удорожании авиапутешествий.
«Насколько серьезны последствия кризиса на Ближнем Востоке для многих отраслей, столь же большие возможности он открывает для немецкого туризма», — заявил Плёесс в интервью газетам медиагруппы Funke.
В частности, на побережьях Северного и Балтийского морей он ожидает «рост спроса по сравнению с предыдущими годами».

Часть туристов уже изменила планы на путешествия

В репрезентативном опросе, проведенном по заказу поставщика услуг по расчетам SAP Concur, почти каждый пятый опрошенный отметил, что уже отменил либо перебронировал рейс, либо столкнулся с отменой рейса со стороны авиакомпании.
Плёсс отметил, что федеральное правительство считает туристическую отрасль все более важным столбом национальной экономики Германии и объявило о дальнейшем финансировании.
«Еще в этом году мы поддержим туристический бизнес и регионы Германии несколькими инициативами, в том числе путем более гибкого регулирования рабочего времени и увеличения инвестиций в сеть автомагистралей и железных дорог», — рассказал Плёсс.
По материалам:
Європейська правда
