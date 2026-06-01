В Германии говорят, что кризис на Ближнем Востоке становится шансом для внутреннего туризма Сегодня 22:22 — Мир

Почти каждый пятый турист изменил планы путешествия

Уполномоченный правительства Германии по туризму Кристоф Плёсс допускает, что напряженная ситуация в мире, в частности на Ближнем Востоке, может положительно повлиять на немецкую туристическую отрасль этим летом.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туристический сектор

Во время войны в Иране энергетические объекты, аэропорты и населенные районы в странах Персидского залива подверглись атакам. Это сильно подпортило имидж этих стран как безопасное место для туризма и торговли.

Кроме того, путешественники обеспокоены угрозой дефицита авиационного топлива и удорожании авиапутешествий.

«Насколько серьезны последствия кризиса на Ближнем Востоке для многих отраслей, столь же большие возможности он открывает для немецкого туризма», — заявил Плёесс в интервью газетам медиагруппы Funke.

В частности, на побережьях Северного и Балтийского морей он ожидает «рост спроса по сравнению с предыдущими годами».

Часть туристов уже изменила планы на путешествия

В репрезентативном опросе, проведенном по заказу поставщика услуг по расчетам SAP Concur, почти каждый пятый опрошенный отметил, что уже отменил либо перебронировал рейс, либо столкнулся с отменой рейса со стороны авиакомпании.

Плёсс отметил, что федеральное правительство считает туристическую отрасль все более важным столбом национальной экономики Германии и объявило о дальнейшем финансировании.

«Еще в этом году мы поддержим туристический бизнес и регионы Германии несколькими инициативами, в том числе путем более гибкого регулирования рабочего времени и увеличения инвестиций в сеть автомагистралей и железных дорог», — рассказал Плёсс.

