Совет ЕС согласовал новые правила депортации нелегальных мигрантов
Совет Европейского Союза согласовал новые правила, призванные ускорить и увеличить количество депортаций из ЕС. В частности, документ предусматривает возможность направлять людей, которым отказали в предоставлении убежища, в специальные центры за пределами блока.
Об этом пишет Politico.
Новые положения стали частью масштабной реформы миграционной политики ЕС, направленной на усиление контроля над внешними границами и поддержку государств, принимающих наибольшее количество мигрантов.
Часть положений вступит в силу через год после утверждения документа. В то же время, отдельные нормы, в частности, касающиеся создания центров возвращения за пределами ЕС, могут вступить в силу сразу после завершения законодательной процедуры. Для окончательного вступления в силу соглашение еще должны одобрить Совет ЕС и Европейский парламент.
Ужесточение контроля над миграцией
Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что новые правила должны помочь Евросоюзу восстановить контроль над въезжающим в ЕС и кто должен покинуть его территорию.
По его словам, уровень возвращения людей, которым было отказано в предоставлении убежища, остается низким. По последним данным Евростата, ЕС покидают около 27% таких мигрантов.
Центры возвращения за пределами ЕС
Согласно новым правилам страны-члены получат право направлять лиц, в отношении которых было принято решение о выдворении, в так называемые центры возвращения за пределами Европейского Союза.
Некоторые государства уже изучают возможность создания подобных центров. В то же время правозащитные организации предупреждают о рисках нарушения прав человека и возможных злоупотреблениях.
Более жесткие меры для нарушителей
Документ также предусматривает усиление мер в отношении лиц, считающихся угрозой безопасности.
Среди новшеств:
- возможность проведения обысков по месту жительства;
- более длительные сроки содержания под стражей;
- запреты на въезд;
- санкции для лиц, не сотрудничающих с властями во время процедуры возвращения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в странах Европейского Союза зафиксировали снижение уровня миграции — количество заявлений на убежище в первом квартале 2026 года сократилось на 18%. Всего в государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии за этот период подали 173 082 заявления в убежище, что существенно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
