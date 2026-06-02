Совет ЕС согласовал новые правила депортации нелегальных мигрантов Сегодня 18:30 — Мир

Новые правила должны помочь Евросоюзу возобновить контроль над въезжающим в ЕС и кто должен покинуть его территорию

Совет Европейского Союза согласовал новые правила, призванные ускорить и увеличить количество депортаций из ЕС. В частности, документ предусматривает возможность направлять людей, которым отказали в предоставлении убежища, в специальные центры за пределами блока.

Об этом пишет Politico.

Новые положения стали частью масштабной реформы миграционной политики ЕС, направленной на усиление контроля над внешними границами и поддержку государств, принимающих наибольшее количество мигрантов.

Часть положений вступит в силу через год после утверждения документа. В то же время, отдельные нормы, в частности, касающиеся создания центров возвращения за пределами ЕС, могут вступить в силу сразу после завершения законодательной процедуры. Для окончательного вступления в силу соглашение еще должны одобрить Совет ЕС и Европейский парламент.

Ужесточение контроля над миграцией

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что новые правила должны помочь Евросоюзу восстановить контроль над въезжающим в ЕС и кто должен покинуть его территорию.

По его словам, уровень возвращения людей, которым было отказано в предоставлении убежища, остается низким. По последним данным Евростата, ЕС покидают около 27% таких мигрантов.

Центры возвращения за пределами ЕС

Согласно новым правилам страны-члены получат право направлять лиц, в отношении которых было принято решение о выдворении, в так называемые центры возвращения за пределами Европейского Союза.

Некоторые государства уже изучают возможность создания подобных центров. В то же время правозащитные организации предупреждают о рисках нарушения прав человека и возможных злоупотреблениях.

Более жесткие меры для нарушителей

Документ также предусматривает усиление мер в отношении лиц, считающихся угрозой безопасности.

Среди новшеств:

возможность проведения обысков по месту жительства;

более длительные сроки содержания под стражей;

запреты на въезд;

санкции для лиц, не сотрудничающих с властями во время процедуры возвращения.

Напомним, ранее Finance.ua писал, що в странах Европейского Союза зафиксировали снижение уровня миграции — количество заявлений на убежище в первом квартале 2026 года сократилось на 18%. Всего в государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии за этот период подали 173 082 заявления в убежище, что существенно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

