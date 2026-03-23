Получить паспорт за границей станет проще: что изменится

Украинцы в Великобритании, Канаде и США в ближайшее время смогут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины через сеть сервисных центров VFS Global.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Запуск пилотного проекта

«Продолжаем системно модернизировать консульские услуги для украинцев за границей, делать их более удобными и доступными», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины в сотрудничестве с VFS Global завершило подготовку к запуску экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов.

Граждане, оформляющие паспорта в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать получение документа в одном из 35 сервисных центров VFS Global.

Новый механизм подразумевает возможность получения готовых паспортов не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах. Это должно уменьшить количество поездок, очередей и общее время ожидания.

Получение паспорта будет происходить исключительно после процедуры верификации, что гарантирует защиту персональных данных и делает невозможным злоупотребление.

Подробную информацию о новом сервисе обещают обнародовать на страницах посольств и консульств.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

