Получить паспорт за границей станет проще: что изменится
Украинцы в Великобритании, Канаде и США в ближайшее время смогут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины через сеть сервисных центров VFS Global.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Запуск пилотного проекта
«Продолжаем системно модернизировать консульские услуги для украинцев за границей, делать их более удобными и доступными», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
МИД Украины в сотрудничестве с VFS Global завершило подготовку к запуску экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов.
Граждане, оформляющие паспорта в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать получение документа в одном из 35 сервисных центров VFS Global.
Новый механизм подразумевает возможность получения готовых паспортов не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах. Это должно уменьшить количество поездок, очередей и общее время ожидания.
Получение паспорта будет происходить исключительно после процедуры верификации, что гарантирует защиту персональных данных и делает невозможным злоупотребление.
Подробную информацию о новом сервисе обещают обнародовать на страницах посольств и консульств.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.
