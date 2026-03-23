Получить паспорт за границей станет проще: что изменится

Получение паспорта будет производиться исключительно после процедуры верификации
Украинцы в Великобритании, Канаде и США в ближайшее время смогут получать загранпаспорта, оформленные в посольствах и консульствах Украины через сеть сервисных центров VFS Global.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Запуск пилотного проекта

«Продолжаем системно модернизировать консульские услуги для украинцев за границей, делать их более удобными и доступными», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
МИД Украины в сотрудничестве с VFS Global завершило подготовку к запуску экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов.
Граждане, оформляющие паспорта в дипломатических учреждениях Украины в Великобритании, Канаде и США, смогут выбрать получение документа в одном из 35 сервисных центров VFS Global.
Новый механизм подразумевает возможность получения готовых паспортов не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах. Это должно уменьшить количество поездок, очередей и общее время ожидания.
Получение паспорта будет происходить исключительно после процедуры верификации, что гарантирует защиту персональных данных и делает невозможным злоупотребление.
Подробную информацию о новом сервисе обещают обнародовать на страницах посольств и консульств.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
