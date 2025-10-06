Какие услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по загранпаспорту
Чтобы получить услуги в сервисных центрах МВД, обязательно нужно предоставлять документ, подтверждающий личность. Это может быть не только паспорт гражданина Украины или ID-карта — можно предъявлять и паспорт гражданина Украины для выезда за границу и актуальную выписку о месте регистрации.
Детальнее об этом рассказали специалисты Главного сервисного центра МВД.
«Представьте ситуацию: вы записались в сервисный центр МВД, чтобы обменять водительское удостоверение, выданное на 2 года. Из-за спешки уже по дороге в территориальное подразделение понимаете, что забыли дома паспорт-книжечку. Или еще один пример: придя в сервисный центр МВД, понимаете, что ID-карту не взяли с собой, а телефон разрядился, чтобы предъявить ее в приложении „Дія“. Но даже в таких ситуациях не стоит паниковать. В сервисных центрах МВД возможно получить услуги, предъявив паспорт гражданина Украины для выезда за границу. При этом обязательно взять в сервисный центр МВД выписку из реестра территориальной общины о регистрации места жительства», — отмечают в ГСЦ МВД.
В частности, с загранпаспортом предоставляются следующие услуги:
- сдача теоретических и практических экзаменов;
- получение водительского удостоверения;
- обмен и восстановление водительского удостоверения;
- регистрационные действия с транспортными средствами.
При сдаче теоретических и практических экзаменов дополнительно — медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами выбранной категории.
