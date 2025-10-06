Кабмин ограничил доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров Сегодня 20:30

Правительство ограничило доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их расположении и производственных мощностях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Долгожданное изменение для производителей украинского оружия. Усиливаем защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий», — подчеркнула глава правительства.

Свириденко сообщила, что скрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, чтобы кто угодно не смог получить эти данные.

«Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно во время действия военного положения», — отметила премьер-министр.

В то же время она подчеркнула, что безопасность отечественной оборонной индустрии — ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства. Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.

