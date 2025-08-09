Как получить место в очереди в сервисный центр МВД — Finance.ua

Как получить место в очереди в сервисный центр МВД
Запись на услуги в сервисных центрах МВД стала значительно проще. Благодаря системе Э-запись это можно сделать онлайн.
В Главном сервисном центре МВД рассказали, как зайти в систему Э-запись и выбрать удобное время на получение услуги.
ТОП-6 лайфхаков
1. Записывайтесь заранее. Чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше шансов выбрать удобное время. Лучше всего планировать запись за несколько дней до визита.
2. Выбирайте утро. В начале рабочего дня нагрузка на систему ниже. В это время легче всего найти свободное «окно» в ближайшем сервисном центре.
3. Загрузите мобильное приложение. Официальное приложение «Э-запись» доступно бесплатно в App Store и Google Play.
4. Выключите VPN. VPN может замедлить работу сайта МВД. Если страницы долго загружаются, попробуйте отключить VPN для более стабильного подключения.
5. Запись возможна в любой центр. Вы можете выбрать любой сервисный центр, независимо от места регистрации. Если в вашем городе нет свободного времени, проверьте соседние населенные пункты.
6. Уточняйте детали через контакт-центр. В случае возникновения вопросов обращайтесь в контакт-центр по номеру (044) 290−19−88. Специалисты помогут с записью, списком документов и другими подробностями.
Для физических лиц онлайн-запись доступна на 21 день вперед.
Число записей как через приложение, так и сайт лимитировано — 4 регистрации в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день. В случае превышения количества записей может появиться сообщение «По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций».
Запись самостоятельно можно отменить не позднее, чем за 2 часа до указанного времени.
Чтобы воспользоваться приложением «Э-запись», нужно:
- загрузить приложение из App Store и Google Play;
- пройти электронную идентификацию — авторизироваться с помощью id.gov.ua;
- выбрать вкладку: «Главная» — «Записаться в очередь» или «Э-очередь»;
- выбрать услугу, желаемый сервисный центр МВД для получения услуги, дату и время из доступных.
Приложение информирует о запланированном визите уведомлением в приложении и письмом на электронный адрес.
Также есть возможность управлять своими записями. Например, если планы изменились — можно отменить активную запись и получить новую. Осуществить новую регистрацию при ее отмене возможно после обновления системы, то есть ориентировочно через 30 минут.
