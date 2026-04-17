Место для вашей рекламы

Иран официально подтвердил открытие Ормузского пролива

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи официально сообщил об открытии Ормузского пролива для гражданского судоходства.
«В соответствии с режимом прекращения огня, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на весь период действия перемирия по согласованному маршруту, который ранее определила Организация портов и мореходства Исламской Республики Ирана», — отметил министр в своем сообщении.
Заметим, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив, который был заблокирован в результате войны против Ирана.
Сегодня стало известно, что танкер под флагом Пакистана, входивший в Персидский залив на выходных, стал первым судном, вышедшим через Ормузский пролив с грузом сырой нефти после введения блокады США.
Место для вашей рекламы
