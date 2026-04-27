Новый «экономический тигр»: когда Украина построит мощную экономику Сегодня 16:23 — Казна и Политика

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Украина через 20−25 лет сможет построить мощную экономику и стать «новым экономическим тигром» Европы.

Об этом он сообщил на международной конференции, пишет « Укринформ «.

Процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции. Он выступил против некоторых европейских опасений, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, в частности в сфере сельского хозяйства.

Еврокомиссар напомнил, что аналогичные опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути вступления в Европейский Союз.

Он отметил, что тогда политические лидеры старой Европы все же увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.

«Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте» отметил Кубилюс.

Кроме того, он упомянул свою страну, Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в Евросоюз. И он выразил уверенность, что Украина добьется такого же успеха.

По его мнению, успешная Украина может спровоцировать трансформации в россии, поскольку «ее граждане могут быть вдохновлены экономическим успехом Украины».

«Успех Украины может вдохновить рядовых россиян требовать возвращения к нормальной жизни», — добавил он.

Ранее Finance.ua писал , что военные расходы Украины в 2025 году выросли на 20% и составили $84,1 млрд. Это самый высокий показатель в истории страны и седьмое место в мире по объему оборонных расходов. Расходы Украины в 2025 году составили 40% валового внутреннего продукта.

