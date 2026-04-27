єСадок: правительство готовит новую выплату для семей с детьми

Законопроект направлен на поддержку семей с детьми

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15193, предусматривающий введение налоговых льгот для новой государственной выплаты «єСадок».

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Речь идет об изменениях в статью 165 Налогового кодекса Украины, цель которых не включать ежемесячное денежное пособие «єСадок» в налогооблагаемый доход граждан.

Что предлагает законопроект

Как отмечают инициаторы, законопроект направлен на поддержку семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с занятостью.

Предполагается, что выплата «єСадок» будет предоставляться в дородовой и послеродовой периоды, а также при уходе за ребенком после его рождения.

Документом предлагается закрепить, что такая помощь, которая будет выплачиваться в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», не будет включаться в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Читайте также «єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка

Сам проект законопроекта на сайте Рады еще не опубликован.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Детальнее о том, кто может получить средства в рамках программы, читайте здесь.

В марте Ощадбанк открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы «єЯсла». Специальные счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦПАУ или общин. Для ухода за ребенком до достижения им одного года и єЯсла можно оформить на счет со специальным режимом использования Дія. Карта, или уже — на другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.

Также Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Эта сумма — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка. Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.