єСадок: правительство готовит новую выплату для семей с детьми

Как отмечают инициаторы, законопроект направлен на поддержку семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с занятостью.
Предполагается, что выплата «єСадок» будет предоставляться в дородовой и послеродовой периоды, а также при уходе за ребенком после его рождения.
Документом предлагается закрепить, что такая помощь, которая будет выплачиваться в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», не будет включаться в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.
Сам проект законопроекта на сайте Рады еще не опубликован.
Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
В марте Ощадбанк открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы «єЯсла». Специальные счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦПАУ или общин. Для ухода за ребенком до достижения им одного года и єЯсла можно оформить на счет со специальным режимом использования Дія. Карта, или уже — на другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования.
Также Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Эта сумма — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка. Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн гривен в месяц.