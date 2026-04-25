Банки ожидают роста объема и стоимости денежных средств клиентов — НБУ

Национальный банк Украины

В течение I квартала объем фондирования, по оценкам банков, в целом снизился, а средняя стоимость обязательств выросла, прежде всего на средства домохозяйств. В дальнейшем банки ожидают роста объемов и стоимости фондирования.

Об этом свидетельствуют результаты Опроса о банковском фондировании за I квартал, сообщили в Нацбанке.

Чего ждут банки во втором квартале

По результатам опроса, в I квартале уменьшился объем средств корпораций, как и в I квартале год назад, а объем средств домохозяйств несколько увеличился.

Во ІІ квартале банки ожидают увеличения объема обязательств в целом, в том числе привлечений со стороны населения и бизнеса, а также объема оптового фондирования.

Почти треть банков по доле в активах ожидает привлечь оптовое фондирование во ІІ квартале. Выросла доля желающих получить оптовые депозиты в течение года. Как и прежде, речь идет о финансировании для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

В I квартале средняя стоимость фондирования возросла, прежде всего средств населения, стоимость средств бизнеса несколько снизилась, а цена оптового фондирования не изменилась.

Читайте также Как банки выявляют мошеннические операции по картам

Во ІІ квартале банки ожидают повышения стоимости заимствований в целом за счет ставок как по депозитам бизнеса, так и населения. В то же время, цена оптовых средств не изменится.

Доля фондирования в иностранной валюте увеличилась, однако банки ожидают ее снижения во ІІ квартале.

Четвертый квартал подряд банки сообщили о росте срочности фондирования и спрогнозировали, что в следующие 12 месяцев она будет в дальнейшем увеличиваться.

Большинство банков сообщило, что общий объем капитала за последний год вырос. В то же время впервые с конца 2024 года они зафиксировали уменьшение стоимости капитала за последние 12 месяцев и ожидают дальнейшего снижения.

