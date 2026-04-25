В Нацбанке рассказали, как война на Ближнем Востоке влияет на экономику и цены в Украине

Война на Ближнем Востоке ускорила инфляцию в Украине из-за подорожания топлива, что заставило НБУ пересмотреть прогнозы и приостановить снижение учетной ставки.

Об этом рассказал Владимир Лепушинский, заместитель председателя НБУ, во время дискуссии Центра экономической стратегии, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Воздействие на цены и инфляцию

Мартовский рост цен на горючее, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, прибавил к украинской инфляции 0,4 п. п. Из-за этого инфляционный тренд развернулся ранее ожидаемого — уже в марте показатель ускорился до 7,9%.

По оценкам НБУ, общее влияние дорогостоящего топлива на инфляцию в 2026 году может составить от 1,5 до 2,8% (учитывая вторичные эффекты). Однако окончательные цифры будут обнародованы в новом макропрогнозе, поскольку существуют и сдерживающие факторы.

Риски для экономики и ВВП

Прямое влияние на украинский ВВП пока ограничено, однако Нацбанк видит угрозы во вторичных эффектах. В частности, речь идет о возможном исчерпании мировых запасов оружия и увеличении доходов рф от продажи нефти.

«Подорожавшая нефть не решит глобально проблемы российской экономики, но даст дополнительный ресурс», — отметил Лепушинский.

Реакция НБУ и учетная ставка

Из-за новых рисков регулятор уже сохранил учетную ставку на уровне марта, хотя раньше планировалось ее снижение. Последующие шаги будут зависеть от устойчивости инфляционных ожиданий.

НБУ готов отсрочить цикл снижения ставки или даже повысить ее при росте угроз. Также Нацбанк намерен активно поддерживать устойчивость валютного рынка.

«При рисках дестабилизации будем и далее наглядно демонстрировать свое присутствие на нем», — подчеркнул замглавы НБУ.

