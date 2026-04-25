Цифровизация и долги украинцев: удобство или новые вызовы? Сегодня 09:50 — Казна и Политика

В Украине недавно был принят в основном и во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию (№ 14005). То есть речь идет об упрощении взыскания разного рода долгов.

Законодатели имели свою цель: они подчеркивают, что в Украине растет уровень задолженности, в частности, за коммунальные услуги и вроде бы старая система была крайне неэффективной.

Но этот новый закон, который общество уже окрестило скандальным, но который уже подписал Владимир Зеленский, кардинально меняет закон о банках и банковской деятельности, закон о дорожном движении и ряд других законов.

Finance.ua решил тщательно разобраться в этом важном для общества вопросе с помощью юристов.

Система принудительного наказания в Украине: особенности и изменения

Партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Андрей Дацкив в комментарии Finance.ua отмечает: очень важно понимать, что система принудительного исполнения наказаний в нашей стране прошла значительное эволюционное развитие.

«В частности, кардинальные изменения были введены еще в 2016 году путем введения института частных исполнителей и реестра должников, ограничений, связанных с этим для отчуждения недвижимого имущества должника и т. д. Затем в конце 2017 года с введением новых процессуальных кодексов система была дополнена новыми инструментами взыскания, в том числе с имущества третьих лиц. За все это время проведена максимальная цифровизация исполнительного производства, большинство исполнительных действий осуществляются автоматически, блокирование средств происходит практически мгновенно», — говорит юрист.

Специалист уверен, что невозможно вырывать из контекста только необходимость выполнения судебного решения, ссылаясь на высокие материи и международные нормы, когда мы имеем значительную статистику отмены именно этих судебных решений.

Такие действия могут привести к необратимым последствиям.

«Наряду с этим есть так называемые профессиональные и влиятельные должники, которые уже на этапе соглашения разрабатывают заготовленное для будущих злоупотреблений, готовы реагировать на любую цифровизацию. Ключевая проблема недобросовестного долга закладывается еще задолго до того, как он взимается. Таким образом, отвечая на вопрос, есть ли сейчас опции по выведению имущества и уходу от ответственности — да, есть, но незначительные. Разрешаются ли они путем цифровизации? Отчасти да. Все ли это ключевые проблемы, которые необходимо было решить? Нет. Несет ли такая цифровизация риски? Да, возможно даже больше, чем запланированный эффект», — рассказывает Дацкив, убеждая снова, что такие изменения должны были произойти.

С ним соглашается адвокат юридической компании Esquires Руслан Радченко, который отмечает для Finance.ua, что ключевая идея нового закона — это цифровизация и автоматизация исполнительного производства.

«Фактически речь идет о создании единой системы обмена данными между исполнителями, банками, реестрами, нотариусами и другими учреждениями. До принятия закона исполнитель отправлял запросы в банки, реестры и МВД отдельно. Каждый запрос требовал ручной обработки и, соответственно, времени, что давало возможность должникам для недобросовестных маневров. Теперь все эти шаги автоматические. Как только исполнитель внесет сведения о лице (должнике) в Единый реестр должников, в результате автоматизированного обмена информацией нотариусы не смогут удостоверить сделки купли-продажи или дарения, банки будут блокировать средства на счетах, а сервисные центры МВД не позволят переоформить транспорт», — отмечает он.

Общие риски закона для жизнедеятельности украинцев

Найти другую причину принятия этого законопроекта (кроме значительной задолженности граждан и бизнеса. — Авт.), как оказалось очень просто — старший юрист компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник утверждает: аргументация законодателей прагматичная, ведь принятие такого закона — один из индикаторов плана Украины.

Касательно рисков — Дарья Бронникова, адвокат, юрист практики обслуживания и защиты бизнеса компании Reliance отмечает в комментарии Finance.ua, что принятие этого закона в условиях военного положения выглядит дискуссионно, ведь государство усиливает механизмы принуждения с очень мизерным расширением социальных гарантий, а также с отсутствием новых инструментов реструктуризации для неплатежеспособных должников.

Таким образом, можно сказать, что в нынешнем виде закон экономически обоснованный, но недостаточно сбалансирован с точки зрения защиты прав должников.

Руслан Радченко в этом вопросе более категоричен: он убежден, что значительная часть долгов в Украине возникла не из-за злоупотреблений, а из-за объективных обстоятельств — войны, потери работы, вынужденного переселения, уничтожения имущества и т. д.

«Важно, чтобы государство не ставило в один ряд условного «профессионального должника», сознательно уклоняющегося от выполнения обязательств (например по уплате алиментов) и пожилого человека или оказавшегося в сложных жизненных условиях и объективно лишенного возможности погасить существующую задолженность.

Поэтому сам по себе закон стал логичным шагом в направлении оптимизации процессов исполнительного производства, однако без дополнительных предохранителей и учета индивидуальных обстоятельств должника есть риск, что цифровизация просто ускорит не только справедливые, но и чрезмерно жесткие решения", — добавляет он.

Также против принятия этого закона выступает Андрей Дацкив, который убежден, что население и так не подготовлено к таким роковым событиям, не защищено достаточно, а государственная машина вместо того, чтобы заняться своей ключевой функцией, не принимает достаточных мер с целью облегчения симптомов.

«Напротив, по моему убеждению, систему принудительного исполнения следует ослабить на период войны, ввести предохранители возможных злоупотреблений, заморозить взыскание для отдельных категорий должников (частично исполнено)», — добавляет он.

Изменения: введение автоматической системы взыскания долгов в смысле изъятия жилья

Будет сопровождаться блокированием продаж и переоформления имущества до их погашения.

Однако госпожа Бронникова утверждает, что если ранее норма устанавливала запрет обращения взыскания на единственное жилье в случаях, когда сумма долга не превышала 20 минимальных заработных плат, то после внесенных изменений этот порог повышен до 50 минимальных заработных плат. То есть на самом деле речь идет о повышенной защите должника.

Но все же законодатель прямо определил случаи, когда даже единственное жилье может быть объектом обращения взыскания.

«Речь идет, в частности, о ситуациях, когда такое имущество является предметом ипотеки или залога по соответствующему исполнительному документу, а также когда взыскание связано с возмещением ущерба, причиненного уголовным правонарушением, увечьем, другим повреждением здоровья или смертью человека», — отмечает она.

По мнению адвоката, это дает двойной эффект: ведь защищаются права как должника, так и кредитора.

По мнению Ильи Колесника, это означает, что за относительно небольшие долги (например, накопившиеся долги по ЖКХ в размере 200−300 тыс. грн) квартиру забрать теперь будет юридически невозможно.

Действительно, этот порог повышен до 50 минимальных заработных плат (около 432 тыс. гривен), что существенно сужает круг случаев, когда такое взыскание вообще возможно. Но если сумма долгов будет выше 432 тыс. гривен, а таких случаев у обычных людей может быть много, учитывая нашу сплошную бедность, то тогда жилье оберут? Кажется, что да, однако, как отмечает Руслан Радченко, вместе с этим продажа единственного жилья должника возможна исключительно по решению суда.

Как добавляет Андрей Дацкив, также предусмотрена возможность обращения взыскания на такое имущество в любом случае, если оно это предмет ипотеки. Это фактически предоставляет кредиторам (в основном банкам и финансовым учреждениям) дополнительный рычаг давления на должника. Следовательно, проблемы в этом вопросе есть.

Изменения: влияние на банковскую тайну

Если раньше речь шла преимущественно о наличии счетов и движении средств, то теперь исполнители получают более широкий финансовый профиль человека или бизнеса.

В частности, банки будут раскрывать не только остатки средств и операции, но и виды счетов, информацию о депозитах (включая сроки) и даже данные о задолженности перед самим банком, если она обеспечена залогом или ипотекой.

На практике это означает, что блокировка счетов станет быстрее и эффективнее. После получения информации исполнитель выносит постановление об аресте средств, а банк обязан сразу его выполнить, фактически заблокировать счет в пределах долга.

Что это значит для клиентов банков? По мнению Дарьи Бронниковой, для них это имеет негативные последствия.

«Во-первых, уменьшается уровень банковской тайны, информация о финансах становится более доступной для исполнителей. Во-вторых, под арест могут попадать не только текущие счета, но и депозиты, что создает риск финансовых потерь. И в-третьих, государство фактически получает более полное представление о всех финансовых обязательствах лица», — добавляет она.

По мнению Ильи Колесника, исчезает понятие «незаметного» счета и даже цифровые карты будут заблокированы мгновенно. При этом юрист видит большой риск ошибочных арестов из-за совпадения фамилий (хотя идентификация по ИНН должна это минимизировать).

Изменения: что нового в законе о дорожном движении

Изменения в закон о дорожном движении являются логическим продолжением общей концепции законодателя, направленной на невозможность сокрытия или выведения имущества должника из-под принудительного исполнения.

Если человек внесен в Единый реестр должников, он не сможет совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства: продать его, подарить, перерегистрировать или снять с учета (за исключением частных случаев, прямо предусмотренных законом).

«Юридически это можно квалифицировать как ограничение права распоряжения имуществом в рамках исполнительного производства. В то же время, право пользования транспортом не ограничивается, что позволяет сохранить определенный баланс между интересами взыскателя и должника», — считает Руслан Радченко.

«Теперь, как только человек попадает в Единый реестр должников (даже за неоплаченный штраф ПДД), сервисные центры МВД в автоматическом режиме видят этот запрет. Вы не сможете продать, подарить или перерегистрировать автомобиль, пока не оплатите долг. С правовой точки зрения, это ограничение прав распоряжения собственностью», — говорит Колесник.

Важный нюанс заключается в том, что такое ограничение применяется не индивидуально по решению суда по конкретному автомобилю, а автоматически на основании статуса человека как должника.

«Это вызывает беспокойство среди юристов, ведь нарушаются конституционные гарантии, поскольку ограничение права собственности допускается, но оно должно быть пропорциональным и обоснованным. В этом случае ограничение применяется независимо от размера долга, его характера или соотношения со стоимостью автомобиля, который может рассматриваться как чрезмерное вмешательство», — отмечает Дарья Бронникова.

Так что автомобиль становится «заложником» долга: государство не забирает его, но создает ситуацию, при которой владелец не может им распоряжаться, пока не выполнит обязательство.

Выводы

Как отмечает Илья Колесник, этот закон — переход к модели, где «государство видит все».

«Это выгодно честным кредиторам и взыскателям алиментов, но ставит под удар конфиденциальность финансовой жизни рядового гражданина. Однако повышение порога для взыскания жилья до 50 „минималок“ — это серьезная мера по предупреждению социального кризиса», — добавляет он.

Андрей Дацкив говорит, что нужно было запретить начисление и взыскание штрафных и других санкций в принудительном порядке, потому что иногда такие санкции превышают основной долг и начисленные проценты. К примеру, кредитополучатели банков, в частности по ипотеке, это прекрасно знают.

