«Укрзализныця» в первую неделю лета перевезла 472,9 тыс. пассажиров Сегодня 06:44 — Казна и Политика

«Укрзализныця» в первую неделю лета перевезла 472,9 тыс. пассажиров

АО «Укрзализныця» за первую неделю июня (1−7 июня) перевезло 472,9 тыс. пассажиров.

Как отмечается в сообщении компании в Телеграм в среду.

При этом больше всего пассажиров (более 13 тыс.) путешествовало поездом № 104 Львов-Лозова.

«Уже сейчас ежедневно у нас есть 340 тыс. запросов на билеты и перевозим 80 тыс. человек», — сообщила УЗ.

Согласно данным за первую неделю июня, количество пассажиров на один вагон в среднем составило 393 человека. Показатель пассажиров в детских группах составил 16,4 тыс, а количество военных из-за спецрезерва — 2,4 тыс.

В УЗ добавили, что в общей сложности планируют в течение трех месяцев лета перевезти 7 млн ​​пассажиров.

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