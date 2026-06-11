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«Укрзализныця» в первую неделю лета перевезла 472,9 тыс. пассажиров

Казна и Политика
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«Укрзализныця» в первую неделю лета перевезла 472,9 тыс. пассажиров
«Укрзализныця» в первую неделю лета перевезла 472,9 тыс. пассажиров
АО «Укрзализныця» за первую неделю июня (1−7 июня) перевезло 472,9 тыс. пассажиров.
Как отмечается в сообщении компании в Телеграм в среду.
При этом больше всего пассажиров (более 13 тыс.) путешествовало поездом № 104 Львов-Лозова.
«Уже сейчас ежедневно у нас есть 340 тыс. запросов на билеты и перевозим 80 тыс. человек», — сообщила УЗ.
Согласно данным за первую неделю июня, количество пассажиров на один вагон в среднем составило 393 человека. Показатель пассажиров в детских группах составил 16,4 тыс, а количество военных из-за спецрезерва — 2,4 тыс.
В УЗ добавили, что в общей сложности планируют в течение трех месяцев лета перевезти 7 млн ​​пассажиров.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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