Более 100 млрд грн получили украинцы за разрушенное и поврежденное жилье Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Поврежденное в результате войны жилье

Украина — единственная страна в мире, которая во время полномасштабной войны реализует масштабную государственную программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье.

Со ссылкой на Минразвития общин и территорий делимся результатами программы «єВідновлення».

Более 200 тысяч семей уже получили пособие

Государственная программа єВідновлення продолжает компенсировать украинцам потери жилья, вызванные российской агрессией. По состоянию на 10 июня 2026 г. выплаты или жилищные сертификаты получили 206 447 семей на общую сумму 103,9 млрд грн.

При этом спрос на программу остается стабильно высоким, поэтому правительство работает над привлечением дополнительного финансирования и международной поддержки для дальнейшей реализации.

Компенсации за поврежденное жилье

По направлению возмещения поврежденного жилья пособие получили более 138 тысяч семей. На эти нужды государство направило 13,6 млрд грн.

Всего за три года работы программы подано более 223 тысяч заявлений. Компенсации предоставляются как для мелких ремонтов, так и для капитального восстановления жилья.

Средний размер выплаты по ремонту по категории, А составляет 70 тыс. грн, а для капитального ремонта по категории В — 341 200 грн.

Сертификаты на новое жилье и поддержка ВПЛ

За уничтоженное жилье почти 65 тысяч семей уже получили жилищные сертификаты на сумму 85,2 млрд грн. За это время украинцы подали более 149 000 заявлений на такой вид компенсации.

Новые квартиры или дома за полученные сертификаты уже приобрели около 33 тысяч семей. В их числе более 11 тысяч семей внутренне перемещенных лиц.

В начале 2025 года правительство дополнительно направило 15 млрд грн именно на компенсации для ВПЛ.

Отдельное направление программы, которое стартовало в начале 2025 года, предусматривает выплаты на строительство нового жилья на собственном земельном участке. Первый транш уже получили 810 семей на сумму 972,5 млн грн, а второй — 372 семьи на сумму 476 млн грн.

Жилищные ваучеры для переселенцев с оккупированных территорий

С декабря 2025 года в рамках єВідновлення заработал механизм жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

На первом этапе им могут воспользоваться ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность в результате войны. Размер жилого ваучера составляет до 2 млн грн.

В настоящее время согласовано 3 296 заявок на финансирование таких ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн. Благодаря этому жилье уже приобрели 1858 семей.

Всего по этому направлению поступило более 41 тысячи заявлений, а более 32 тысяч из них уже получили одобрение местных комиссий.

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