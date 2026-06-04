Жилье пострадало из-за обстрела: что делать в первые 24 часа Сегодня 16:01 — Недвижимость

Поврежденное из-за обстрела жилье

Каждый раз после очередной массированной атаки россии сотни украинцев вынуждены восстанавливать поврежденное жилье. Как отмечают юристы, очень важно правильно зафиксировать разрушения, чтобы в будущем иметь право на компенсацию. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ делимся пошаговой инструкцией, что делать в первые 24 часа и куда обращаться.

Общая логика действий состоит из следующих основных шагов:

Обеспечение безопасности и вызов помощи. Фиксация происшествия. Подача информационного уведомления о поврежденном/уничтоженном имуществе. Подача заявления на получение компенсации.

Далее рассказываем подробнее о каждом из шагов.

Позаботьтесь о безопасности и зафиксируйте разрушение

Первый шаг после обстрела — убедиться, что находиться возле дома или квартиры безопасно. Если есть угроза обвала, пожара или другие риски, необходимо вызвать спасателей по номеру 101.

Также следует сообщить о пострадавших, если они есть. При необходимости можно отдельно обратиться в полицию по номеру 102 или вызвать скорую помощь по номеру 103.

После этого необходимо максимально подробно зафиксировать последствия разрушений:

сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов;

по возможности зафиксировать геолокацию;

записать дату, время и место происшествия;

сохранить контакты соседей и других свидетелей;

попросить очевидцев подтвердить факт повреждения.

составить акт о разрушении и засвидетельствовать его подписями свидетелей ( Если представители власти не могут оперативно прибыть на место, владелец жилья имеет право самостоятельно шаблон здесь ).

Дополнительным доказательством может стать отчет независимого оценщика, хотя такое обследование платное. Он может понадобиться, например, при споре или задержках в процедуре.

Какие документы нужно получить

Для оформления компенсации важно собрать официальные документы от государственных органов.

внесения информации в Единый реестр досудебных расследований и получения соответствующей выписки. Если уголовное производство не открыто, необходимо подать отдельное В частности, рекомендуется обратиться к правоохранителям дляи полученияЕсли уголовное производство не открыто, необходимо подать отдельное заявление

В случае пожара следует получить акт от ГСЧС.

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акт комиссионного обследования жилья, который оформляют органы местного самоуправления или военные администрации. Обычно такие обследования проводятся централизованно после происшествия, отмечают юристы. Если обследование не проводилось, следует подать Также необходим, который оформляют органы местного самоуправления или военные администрации. Обычно такие обследования проводятся централизованно после происшествия, отмечают юристы. Если обследование не проводилось, следует подать заявление для его инициирования.

Отдельно нужно проверить, внесена ли информация о недвижимости в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если нет данных, их можно внести через:

портал Дія (для областей, где услуга доступна);

нотариуса;

ЦПАУ.

Как подать сообщение о повреждении

Следующий шаг — предоставление информационного сообщения о поврежденном или уничтоженном имуществе.

Сделать это можно:

через приложение или портал «Дія» в разделе «єВідновлення»;

через Центр предоставления административных услуг.

Предоставление такого уведомления является обязательным условием для дальнейшего оформления компенсации.

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Как оформить компенсацию

После предоставления информационного уведомления владелец жилья может обратиться с заявлением на компенсацию.

Подать ее можно через:

портал или приложение «Дія»;

ЦПАУ.

Для этого обычно требуются:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о праве собственности;

акт обследования жилья или другие подтверждения повреждения;

фото и видеоматериалы;

другие документы, подтверждающие факт разрушения.

Специалисты отмечают: чем больше доказательств будет собрано сразу после обстрела, тем проще в дальнейшем подтвердить ущерб и получить компенсацию от государства.

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