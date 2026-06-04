Жилье пострадало из-за обстрела: что делать в первые 24 часа

Каждый раз после очередной массированной атаки россии сотни украинцев вынуждены восстанавливать поврежденное жилье. Как отмечают юристы, очень важно правильно зафиксировать разрушения, чтобы в будущем иметь право на компенсацию. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ делимся пошаговой инструкцией, что делать в первые 24 часа и куда обращаться.
Общая логика действий состоит из следующих основных шагов:
Обеспечение безопасности и вызов помощи.
Фиксация происшествия.
Подача информационного уведомления о поврежденном/уничтоженном имуществе.
Подача заявления на получение компенсации.
Далее рассказываем подробнее о каждом из шагов.
Позаботьтесь о безопасности и зафиксируйте разрушение
Первый шаг после обстрела — убедиться, что находиться возле дома или квартиры безопасно. Если есть угроза обвала, пожара или другие риски, необходимо вызвать спасателей по номеру 101.
Также следует сообщить о пострадавших, если они есть. При необходимости можно отдельно обратиться в полицию по номеру 102 или вызвать скорую помощь по номеру 103.
Для оформления компенсации важно собрать официальные документы от государственных органов.
В частности, рекомендуется обратиться к правоохранителям для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований и получения соответствующей выписки. Если уголовное производство не открыто, необходимо подать отдельное заявление.
Также необходим акт комиссионного обследования жилья, который оформляют органы местного самоуправления или военные администрации. Обычно такие обследования проводятся централизованно после происшествия, отмечают юристы. Если обследование не проводилось, следует подать заявление для его инициирования.
Отдельно нужно проверить, внесена ли информация о недвижимости в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если нет данных, их можно внести через: