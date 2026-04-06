В Международном реестре ущерба объяснили, какие доказательства необходимы для подачи заявлений

В сложных случаях, в частности в отношении разрушенных городов типа Мариуполя, могут использовать спутниковые снимки
Подать заявление в Международный реестр ущерба, причиненного агрессией россии против Украины, можно даже без полного пакета документов. Правила сделали максимально гибкими, ведь многие выезжали из оккупации без доказательств или не могли зафиксировать разрушения.
Об этом рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский в комментарии «Громадському радіо».

Подача заявления через «Дію»

По его словам, подать заявление можно через приложение «Дія», интегрированное с государственными реестрами.
«Человеку не нужно никуда идти, собирать справки. Если информация находится в государственном реестре, она подтягивается автоматически, и человек может подать ее буквально в два клика. Дополнительно можно предоставить любые доказательства — это могут быть фотографии, сканы документов. Если этого нет, человек может просто своими словами описать, что произошло, когда и где», — объяснил Ключковский.

Альтернативные источники подтверждения

Он добавил, что в сложных случаях, в том числе в отношении разрушенных городов типа Мариуполя, могут использовать спутниковые снимки, отчеты международных организаций и другие источники информации.
«Во время эвакуации из Мариуполя последнее, о чем думали люди, это были документы. Они уезжали с одной сумкой и детьми на руках. Это не должно быть препятствием для подачи заявлений», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дія. Теперь заявления о повреждении или уничтожении жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов могут подавать не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.
По материалам:
Громадське радіо
Дия
Также по теме
Также по теме
