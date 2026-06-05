Для ВПЛ готовят новую жилищную программу «Домики в селе»

В Украине готовится запуск программы, которая должна обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Инициатива предусматривает, что общины могут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам для проживания на условиях социальной аренды.
В 2026 году планируется приобрести около 1000 домов. Предельная стоимость одного объекта будет составлять до 500 тыс. грн.
Важным условием реализации программы является наличие базовой инфраструктуры в общинах — доступ к медицине, образованию, транспорту и работе. Сейчас в регионах идет отбор семей и поиск соответствующих домов.
На первом этапе жилье не будет передаваться в частную собственность ВПЛ, однако в будущем правительство не исключает возможности внедрения такого механизма.
Ранее об этой инициативе сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.