Для ВПЛ готовят новую жилищную программу «Домики в селе» Сегодня 15:21 — Недвижимость

Дома в селе

В Украине готовится запуск программы, которая должна обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Инициатива предусматривает, что общины могут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам для проживания на условиях социальной аренды.

Об этом рассказал народный депутат Павел Фролов.

Как будет работать программа и кто сможет получить жилье

В рамках программы переселенцы будут самостоятельно выбирать жилье, которое после оформления переходит в коммунальную собственность общины.

Проживание будет бесплатным, однако люди будут платить только коммунальные услуги.

Приоритет будут предоставлять людям постарше, лицам с инвалидностью и семьям с детьми.

В 2026 году планируется приобрести около 1000 домов. Предельная стоимость одного объекта будет составлять до 500 тыс. грн.

Важным условием реализации программы является наличие базовой инфраструктуры в общинах — доступ к медицине, образованию, транспорту и работе. Сейчас в регионах идет отбор семей и поиск соответствующих домов.

На первом этапе жилье не будет передаваться в частную собственность ВПЛ, однако в будущем правительство не исключает возможности внедрения такого механизма.





Ранее об этой инициативе сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

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