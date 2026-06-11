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Контрабанда и нарушения: что чаще всего изымают таможенники

Казна и Политика
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Гостаможслужба
Гостаможслужба
Количество выявленных нарушений таможенных правил возросло. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таможни зафиксировали на 22% больше правонарушений. Только по делам о нарушении таможенных правил были временно изъяты товары, транспорт и валюта на 255 млн грн.
Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Какие товары чаще всего изымают

По данным таможенных органов, по 2018 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на общую сумму 255 млн грн.
Наибольшую долю изъятых товаров составляли:
  • промышленные товары — на 188 млн грн;
  • продовольственные товары — на 35 млн грн.
  • транспортные средства — более чем на 27 млн ​​грн;
  • валюту — на 5 млн грн.
Контрабанда и нарушения: что чаще всего изымают таможенники

Миллиардные дела переданы в суды

По 468 делам о нарушении таможенных правил, в частности, открытых в предыдущие периоды, таможни применили административные штрафы на сумму 15 млн грн. В государственный бюджет уже взыскано 25 млн грн с учетом решений по делам прошлых периодов.
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В то же время на рассмотрение судов передано 2771 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму свыше 1,6 млрд грн.
По результатам судебного разбирательства дел, в том числе открытых ранее, наложено взыскание в виде штрафов и конфискации товаров почти на 5,2 млрд грн.
Ранее Finance.ua писал, что Государственная таможенная служба начинает процесс разовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников на предмет их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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