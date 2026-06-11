Контрабанда и нарушения: что чаще всего изымают таможенники Сегодня 08:42 — Казна и Политика

Гостаможслужба

Количество выявленных нарушений таможенных правил возросло. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таможни зафиксировали на 22% больше правонарушений. Только по делам о нарушении таможенных правил были временно изъяты товары, транспорт и валюта на 255 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Какие товары чаще всего изымают

По данным таможенных органов, по 2018 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на общую сумму 255 млн грн.

Наибольшую долю изъятых товаров составляли:

промышленные товары — на 188 млн грн;

продовольственные товары — на 35 млн грн.

транспортные средства — более чем на 27 млн ​​грн;

валюту — на 5 млн грн.

Миллиардные дела переданы в суды

По 468 делам о нарушении таможенных правил, в частности, открытых в предыдущие периоды, таможни применили административные штрафы на сумму 15 млн грн. В государственный бюджет уже взыскано 25 млн грн с учетом решений по делам прошлых периодов.

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В то же время на рассмотрение судов передано 2771 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму свыше 1,6 млрд грн.

По результатам судебного разбирательства дел, в том числе открытых ранее, наложено взыскание в виде штрафов и конфискации товаров почти на 5,2 млрд грн.

Ранее Finance.ua писал , что Государственная таможенная служба начинает процесс разовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников на предмет их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.

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