Стало известно, когда Украина может получить новую финансовую помощь от ЕС Сегодня 09:39 — Казна и Политика

Транш в 5,9 миллиарда долларов может поступить 18-19 июня

Первые выплаты по 90-миллиардному займу Европейского Союза все еще запланированы на июнь.

Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на собственные источники.

Оборонительный транш в 5,9 млрд долларов может поступить 18−19 июня. А бюджетная поддержка, которая составит 3,2 миллиарда, ориентировочно 25 июня.

Как накануне сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, оборонная помощь пойдет на закупку беспилотников для Украины.

Что известно о займе

Согласно условиям займа, финансовую поддержку для войск Киев получает как безвозвратную помощь, а бюджетную — при условии выполнения реформ.

Для первого транша Украина должна отменить освобождение от налогообложения международных посылок, ввести налогообложение доходов через цифровые платформы, продлить действие военного сбора на уровне 5% на три года, принять новый Таможенный кодекс в соответствии со стандартами ЕС и назначить нового руководителя Государственной таможенной службы.

Для второго транша Украина должна окончательно принять эти законопроекты.

Условием для предоставления третьего транша является реформирование Украины льготного налогового режима, принятие мер по противодействию уклонению от налогообложения, упрощение администрирования НДС и представление новой Стратегии публичных закупок на 2027−2030 годы.

29 мая президент Владимир Зеленский подписал закон № 0376 о ратификации соглашения с Европейским Союзом, которое предусматривает предоставление Украине финансовой помощи на 90 миллиардов евро.

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