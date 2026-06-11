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Стало известно, когда Украина может получить новую финансовую помощь от ЕС

Казна и Политика
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Транш в 5,9 миллиарда долларов может поступить 18-19 июня
Транш в 5,9 миллиарда долларов может поступить 18-19 июня
Первые выплаты по 90-миллиардному займу Европейского Союза все еще запланированы на июнь.
Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на собственные источники.
Оборонительный транш в 5,9 млрд долларов может поступить 18−19 июня. А бюджетная поддержка, которая составит 3,2 миллиарда, ориентировочно 25 июня.
Как накануне сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, оборонная помощь пойдет на закупку беспилотников для Украины.

Что известно о займе

Согласно условиям займа, финансовую поддержку для войск Киев получает как безвозвратную помощь, а бюджетную — при условии выполнения реформ.
Для первого транша Украина должна отменить освобождение от налогообложения международных посылок, ввести налогообложение доходов через цифровые платформы, продлить действие военного сбора на уровне 5% на три года, принять новый Таможенный кодекс в соответствии со стандартами ЕС и назначить нового руководителя Государственной таможенной службы.
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Для второго транша Украина должна окончательно принять эти законопроекты.
Условием для предоставления третьего транша является реформирование Украины льготного налогового режима, принятие мер по противодействию уклонению от налогообложения, упрощение администрирования НДС и представление новой Стратегии публичных закупок на 2027−2030 годы.
29 мая президент Владимир Зеленский подписал закон № 0376 о ратификации соглашения с Европейским Союзом, которое предусматривает предоставление Украине финансовой помощи на 90 миллиардов евро.
По материалам:
suspilne.media
БюджетЕС
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