«Налог на OLX»: ВР одобрила законопроект во втором чтении Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Документ поддержал 241 народный депутат. Против проголосовали четыре парламентария, еще 37 воздержались.

«По срокам вступления в действие… Там предусмотрено не ранее января 2027 года, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028 году только начнет работать», — сообщил Железняк.

Закон является условием сотрудничества с МВФ и ЕС

Принятие законопроекта — это структурный маяк новой программы Extended Fund Facility (EFF) Международного валютного фонда, который Украина должна была выполнить до конца марта 2026 года.

Кроме того, представление в парламент законопроектов об отмене НДС-льготы на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро (№ 15112-д) и автоматического обмена информацией о доходах на цифровых платформах (№ 15111-д) является условием получения Украиной первого транша кредита помощи от Европейского Союза Ukraine Support Loan (USL). Их принятие парламентом необходимо для получения второго транша.

Что предусматривает закон

Законопроект касается украинских и иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, активно работают на нашем рынке, таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, предоставлению в аренду недвижимости или транспорта и т. д.

Начальную редакцию законопроекта правительство подало в Верховную Раду 30 марта. Доработанную версию документа парламент поддержал в первом чтении 8 апреля.

Первая редакция законопроекта предусматривала налогообложение доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы от аренды имущества, транспортных средств, предоставление личных услуг и продажи товаров на сумму до 834 минимальных заработных плат, что на 2026 год составляет около 7,2 млн грн. Также предлагалось ввести налоговый лимит в размере 2 тыс. евро в год. Обязанности налогового агента должны были возлагаться на операторов цифровых платформ.

Документ предусматривал применение ставки налога на доходы физических лиц на уровне 5%, вместо стандартной ставки 18%, а также уплату военного сбора.

Из доработанной версии законопроекта исключили ряд положений об обязательном открытии специальных счетов для продавцов и норм о раскрытии банковской тайны.

Кроме того, вместо обязательного предоставления декларации в случаях, когда годовой доход превышает 834 минимальные зарплаты или когда доход от продажи товаров превышает не облагаемый налогом минимум, налоговые обязательства будет определять контролирующий орган. Также документ устраняет риски признания отношений между операторами платформ и продавцами трудовыми.

Под налогообложение не будут подпадать доходы физлиц от продаж товаров через платформы в размере до 2000 евро в год. Это касается тех, кто продает подержанные вещи и не ведет через цифровые платформы постоянной коммерческой деятельности.

В законе предусматривается льготная ставка налога — 10% вместо базовых 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

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