«єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка

С 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Об этом рассказали в Национальной социальной сервисной службе.

Кто может получить пособие

Денежные средства выплачиваются матери или другому законному представителю ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.
Компенсация не предоставляется:
  • приемным родителям;
  • родителям-воспитателям:
  • патронатным воспитателям;
  • представителям учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

Размер пособия

Если мать или другой законный представитель возвращается к работе по достижении ребенком одного года, размер ежемесячной выплаты составляет 8 тыс. гривен.
Семьям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, выплачивают 12 тыс. гривен ежемесячно.
Средства могут быть использованы для оплаты:
  • услуг частных заведений дошкольного образования;
  • услуг физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, официально предоставляющих услуги по уходу за детьми;
  • платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства будут поступать ежемесячно на счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка».

Как получить выплату

Мать или другой законный представитель ребенка должны обратиться с заявлением в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.
При себе нужно иметь следующие документы:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНУКНП заявителя (при наличии);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • копию или выписку из приказа о выходе заявителя на работу в режиме полного рабочего времени.
Также можно подать документы с использованием сервиса «Дія.Шерінг», который позволяет передавать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования.

Новый размер выплаты при рождении ребенка

Ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн. гривен в месяц.
multi app
