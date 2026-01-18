«єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка Сегодня 14:19 — Личные финансы

«єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка

С 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Об этом рассказали в Национальной социальной сервисной службе.

Кто может получить пособие

Денежные средства выплачиваются матери или другому законному представителю ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.

Компенсация не предоставляется:

приемным родителям;

родителям-воспитателям:

патронатным воспитателям;

представителям учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

Размер пособия

Если мать или другой законный представитель возвращается к работе по достижении ребенком одного года, размер ежемесячной выплаты составляет 8 тыс. гривен.

Семьям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, выплачивают 12 тыс. гривен ежемесячно.

Средства могут быть использованы для оплаты:



услуг частных заведений дошкольного образования;

услуг физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, официально предоставляющих услуги по уходу за детьми;

платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством.

Денежные средства будут поступать ежемесячно на счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка».

Как получить выплату

Мать или другой законный представитель ребенка должны обратиться с заявлением в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

При себе нужно иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

РНУКНП заявителя (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

копию или выписку из приказа о выходе заявителя на работу в режиме полного рабочего времени.

Также можно подать документы с использованием сервиса «Дія.Шерінг», который позволяет передавать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования.

Новый размер выплаты при рождении ребенка

Ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн. гривен в месяц.

