«єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка
С 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Об этом рассказали в Национальной социальной сервисной службе.
Кто может получить пособие
Денежные средства выплачиваются матери или другому законному представителю ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.
Компенсация не предоставляется:
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям:
- патронатным воспитателям;
- представителям учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.
Размер пособия
Если мать или другой законный представитель возвращается к работе по достижении ребенком одного года, размер ежемесячной выплаты составляет 8 тыс. гривен.
Семьям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, выплачивают 12 тыс. гривен ежемесячно.
Средства могут быть использованы для оплаты:
- услуг частных заведений дошкольного образования;
- услуг физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, официально предоставляющих услуги по уходу за детьми;
- платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства будут поступать ежемесячно на счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Картка».
Как получить выплату
Мать или другой законный представитель ребенка должны обратиться с заявлением в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.
При себе нужно иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНУКНП заявителя (при наличии);
- свидетельство о рождении ребенка;
- копию или выписку из приказа о выходе заявителя на работу в режиме полного рабочего времени.
Также можно подать документы с использованием сервиса «Дія.Шерінг», который позволяет передавать цифровые копии документов без ксерокопий и сканирования.
Новый размер выплаты при рождении ребенка
Ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен. Это единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до одного года составит 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью размер этого пособия увеличен до 10 500 грн. гривен в месяц.
