0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Дружественная страна будет финансировать дроны для Украины и цифровые решения для армии

Казна и Политика
21
Украина и Эстония договорились о расширении стратегического партнерства в сфере обороны, технологий и военной помощи.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после встречи с эстонским коллегой Анно Певкуром.
По словам Федорова, стороны согласовали приоритеты дальнейшего сотрудничества, ориентируясь на актуальные нужды фронта. Каждое решение по финансированию и поддержке должно напрямую усиливать возможности Сил обороны Украины.
Эстония подтвердила решение направлять на поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП. В 2026 году это составит около 110 млн евро.
Отдельно стороны обсудили работу ІТ-коалиции, которую Эстония возглавляет вместе с Люксембургом. В рамках этой инициативы уже привлечено 1,4 млрд евро на системы связи и технологические решения для украинской армии. Взнос Эстонии в 2026 году составляет 5,7 млн евро.
Кроме того, Федоров поблагодарил эстонскую сторону за дополнительные 13 млн долларов взноса в механизм PURL, позволяющий оперативно закрывать первоочередные потребности Сил обороны.
По материалам:
Finance.ua
Армия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems