Дружественная страна будет финансировать дроны для Украины и цифровые решения для армии Сегодня 13:24 — Казна и Политика

Украина и Эстония договорились о расширении стратегического партнерства в сфере обороны, технологий и военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после встречи с эстонским коллегой Анно Певкуром.

По словам Федорова, стороны согласовали приоритеты дальнейшего сотрудничества, ориентируясь на актуальные нужды фронта. Каждое решение по финансированию и поддержке должно напрямую усиливать возможности Сил обороны Украины.

Эстония подтвердила решение направлять на поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП. В 2026 году это составит около 110 млн евро.

Отдельно стороны обсудили работу ІТ-коалиции, которую Эстония возглавляет вместе с Люксембургом. В рамках этой инициативы уже привлечено 1,4 млрд евро на системы связи и технологические решения для украинской армии. Взнос Эстонии в 2026 году составляет 5,7 млн евро.

Кроме того, Федоров поблагодарил эстонскую сторону за дополнительные 13 млн долларов взноса в механизм PURL, позволяющий оперативно закрывать первоочередные потребности Сил обороны.

