0 800 307 555
Рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Илон Маск сохранил титул самого богатого человека мира
Илон Маск сохранил титул самого богатого человека мира
В мире выросло количество миллиардеров до рекордных 3428, а Илон Маск сохранил титул самого богатого человека.
Об этом говорится в 40-м ежегодном списке миллиардеров мира от Forbes.

Лидеры рейтинга

В рейтинге доминируют представители технологического сектора: руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место с чистым капиталом в 839 млрд долларов, за ним следуют соучредители Google Ларри Пейдж из 257 млрд долларов и Сергей Брин из 237 млрд долларов.
Шесть самых богатых людей в списке миллиардеров — американцы, среди которых основатель Amazon Джефф Безос (224 млрд долларов), генеральный директор Meta Марк Цукерберг (222 млрд долларов) и соучредитель Oracle Ларри Эллисон (190 млрд долларов).
Французский титан рынка роскошных товаров Бернар Арно и его семья заняли седьмое место с оценочным состоянием в 171 млрд долларов.
В десятку самых богатых миллиардеров также вошли:
  • основатель Nvidia Дженсен Хуанг (154 млрд долларов),
  • инвестор Уоррен Баффет (149 млрд долларов),
  • испанский модный магнат Амансио Ортега (148 млрд долларов).
Средний чистый капитал богатейших миллиардеров мира также вырос и составил 5,8 млрд долларов по сравнению с 5,3 млрд долларов в прошлом году.
Дональд Трамп также увеличил свое состояние на 27% до 6,5 млрд долларов благодаря операциям с криптовалютой, что сделало президента США 645-м самым богатым человеком мира.
В списке также появились некоторые новые имена, среди которых:
  • рэпер Dr. Dre (1 млрд долларов),
  • певица Бейонсе (1 млрд долларов),
  • звезда тенниса Роджер Федерер (1,1 млрд долларов).
Среди 390 новичков в списке были:
  • преемник Уоррена Баффета в должности генерального директора Berkshire Hathaway Грег Абель (1 млрд долларов),
  • брат Маска Кимбал Маск (1,4 млрд долларов),
  • бывшая жена Брина Николь Шанахан (1,4 млрд долларов).
В целом стоимость активов вошедших в список лиц составляет рекордные 20,1 трлн долларов, что на 4 трлн долларов больше, чем в прошлом. Прошлогодний список включал 3028 миллиардеров.
Количество людей с состоянием более 100 млрд долларов возросло до 20, в прошлом году их было 15.
В этом году из списка выпали 89 человек, среди которых предприниматель и глава NASA Джаред Айзекман и девелопер Чарльз Коэн.

Самые молодые миллиардеры мира

Хотя традиционно в списке преобладают мужчины, в этом году в него вошли 122 женщины, самостоятельно заработавшие свое состояние, чей чистый капитал составляет 462 млрд долларов.
Самая молодая миллиардерша мира — 20-летняя наследница Амели Войт Трежес, бразильянка, дед которой основал компанию по производству промышленного оборудования WEG, чье состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.
Соучредитель стартапа Mercor, занимающийся наймом персонала с помощью искусственного интеллекта, 22-летний Сурия Мидха, является самым молодым миллиардером, который сам заработал свой капитал.
По материалам:
Укрінформ
