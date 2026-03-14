Рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Илон Маск сохранил титул самого богатого человека мира

В мире выросло количество миллиардеров до рекордных 3428, а Илон Маск сохранил титул самого богатого человека.

Об этом говорится в 40-м ежегодном списке миллиардеров мира от Forbes.

Лидеры рейтинга

В рейтинге доминируют представители технологического сектора: руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место с чистым капиталом в 839 млрд долларов, за ним следуют соучредители Google Ларри Пейдж из 257 млрд долларов и Сергей Брин из 237 млрд долларов.

Шесть самых богатых людей в списке миллиардеров — американцы, среди которых основатель Amazon Джефф Безос (224 млрд долларов), генеральный директор Meta Марк Цукерберг (222 млрд долларов) и соучредитель Oracle Ларри Эллисон (190 млрд долларов).

Французский титан рынка роскошных товаров Бернар Арно и его семья заняли седьмое место с оценочным состоянием в 171 млрд долларов.

В десятку самых богатых миллиардеров также вошли:

основатель Nvidia Дженсен Хуанг (154 млрд долларов),

инвестор Уоррен Баффет (149 млрд долларов),

испанский модный магнат Амансио Ортега (148 млрд долларов).

Средний чистый капитал богатейших миллиардеров мира также вырос и составил 5,8 млрд долларов по сравнению с 5,3 млрд долларов в прошлом году.

Дональд Трамп также увеличил свое состояние на 27% до 6,5 млрд долларов благодаря операциям с криптовалютой, что сделало президента США 645-м самым богатым человеком мира.

В списке также появились некоторые новые имена, среди которых:

рэпер Dr. Dre (1 млрд долларов),

певица Бейонсе (1 млрд долларов),

звезда тенниса Роджер Федерер (1,1 млрд долларов).

Среди 390 новичков в списке были:

преемник Уоррена Баффета в должности генерального директора Berkshire Hathaway Грег Абель (1 млрд долларов),

брат Маска Кимбал Маск (1,4 млрд долларов),

бывшая жена Брина Николь Шанахан (1,4 млрд долларов).

В целом стоимость активов вошедших в список лиц составляет рекордные 20,1 трлн долларов, что на 4 трлн долларов больше, чем в прошлом. Прошлогодний список включал 3028 миллиардеров.

Количество людей с состоянием более 100 млрд долларов возросло до 20, в прошлом году их было 15.

В этом году из списка выпали 89 человек, среди которых предприниматель и глава NASA Джаред Айзекман и девелопер Чарльз Коэн.

Самые молодые миллиардеры мира

Хотя традиционно в списке преобладают мужчины, в этом году в него вошли 122 женщины, самостоятельно заработавшие свое состояние, чей чистый капитал составляет 462 млрд долларов.

Самая молодая миллиардерша мира — 20-летняя наследница Амели Войт Трежес, бразильянка, дед которой основал компанию по производству промышленного оборудования WEG, чье состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.

Соучредитель стартапа Mercor, занимающийся наймом персонала с помощью искусственного интеллекта, 22-летний Сурия Мидха, является самым молодым миллиардером, который сам заработал свой капитал.

