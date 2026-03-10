0 800 307 555
Более 3,5 тысяч украинцев уже задекларировали миллионные доходы

Личные финансы
По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора
По состоянию на начало марта граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2025 году, составляет 32,4 млрд грн. Декларационная кампания продлится до 1 мая.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
По результатам декларирования граждане определили к уплате 716 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких регионах задекларировали больше всего доходов

Наибольшие объемы задекларированных доходов приходятся на несколько регионов Украины:
  • Киев — 6,6 млрд грн;
  • Львовская область — 3,0 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 2,9 млрд грн;
  • Киевская область — 2,8 млрд грн.
Более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы, превышающие 1 млн грн. В общей сложности эта категория налогоплательщиков отобразила в декларациях 14,6 млрд грн доходов.
По итогам декларирования миллионеры определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств.

Самые распространенные источники доходов

Среди наиболее распространенных источников доходов, отмеченных украинцами в декларациях:
  • наследство и дарение — 2,9 млрд грн;
  • продажа движимого и недвижимого имущества — 819,1 млн грн;
  • иностранные доходы — 733,2 млн грн;
  • доход от аренды имущества — 406 млн грн;
  • другие налогооблагаемые доходы — 340,6 млн грн;
  • инвестиционные доходы — 227,3 млн грн.
Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области — к уплате он определил более 15,6 млн. грн НДФЛ и военного сбора.
Кроме того, более 19 тысяч граждан задекларировали право на налоговую скидку. Общая сумма налога на доходы физических лиц, которую они определили до возврата из бюджета, составляет 139,4 млн грн. Это почти на 98 млн грн больше, чем в прошлом году.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыГНСОтчетность
