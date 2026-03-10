В Минэкономики объяснили информацию о сокращении декрета: что известно Сегодня 10:10 — Личные финансы

В Минэкономики объяснили информацию о сокращении декрета: что известно

Как сообщили в Минэкономики, новый Трудовой кодекс, который якобы сокращает «декрет» до 4 месяцев, не соответствует действительности.

Напомним ранее говорилось, что депутаты готовят ряд изменений в трудовом законодательстве, в том числе значительное сокращение отпуска по уходу за ребенком. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу проект нового Трудового кодекса № 14386 , поданный Кабинетом Министров.

В министерстве экономики объяснили все детали, касающиеся законопроекта.

1. Отпуск по беременности и родам (оплачиваемый)

Как сейчас

126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

Как будет

После принятия Трудового кодекса: 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

«То есть ничего не меняется. Этот отпуск сохраняется. Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает», — написали там.

Читайте также Декретный отпуск короче в 9 раз: что готовят в Раде

2. Отпуск по уходу за ребенком

Как сейчас

Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину. (В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.)

Как будет

После принятия Трудового кодекса:

отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину.

Как пишет министерство, здесь тоже ничего не меняется. Эта норма остается без изменений. Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

3. Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск

Что добавляется в проекте Трудового кодекса:

Вводится новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца — для отца.

Передать свою часть другому родителю нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, согласно директиве ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.

Это дополнительная гарантия, не заменяющая и не сокращающая отпуск до 3 лет.

Проект Трудового кодекса сохраняет следующие гарантии для семей, в частности:

запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

защита одиноких матерей и одиноких родителей с ребенком до 14 лет;

гарантии для беременных по медицинским осмотрам с сохранением оплаты.

«То есть речь идет не о сокращении гарантий, а наоборот, о дополнительных возможностях для сочетания работы и родительства в соответствии с европейскими стандартами» — резюмируют в Минэкономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.