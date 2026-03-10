0 800 307 555
ру
В Минэкономики объяснили информацию о сокращении декрета: что известно

Личные финансы
Как сообщили в Минэкономики, новый Трудовой кодекс, который якобы сокращает «декрет» до 4 месяцев, не соответствует действительности.
Напомним ранее говорилось, что депутаты готовят ряд изменений в трудовом законодательстве, в том числе значительное сокращение отпуска по уходу за ребенком. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу проект нового Трудового кодекса № 14386, поданный Кабинетом Министров.
В министерстве экономики объяснили все детали, касающиеся законопроекта.

1. Отпуск по беременности и родам (оплачиваемый)

Как сейчас
126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).
Как будет
После принятия Трудового кодекса: 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).
«То есть ничего не меняется. Этот отпуск сохраняется. Проект Трудового кодекса его не отменяет и не сокращает», — написали там.
2. Отпуск по уходу за ребенком

Как сейчас
Отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину. (В 2026 году уплата ЕСВ составляет 1902 грн/мес.)
Как будет
После принятия Трудового кодекса:
  • отпуск до 3 лет с сохранением рабочего места. Во время этого отпуска производится выплата ЕСВ за женщину.
Как пишет министерство, здесь тоже ничего не меняется. Эта норма остается без изменений. Работник или работница может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

3. Дополнительный (новый) оплачиваемый родительский отпуск

Что добавляется в проекте Трудового кодекса:
  • Вводится новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Из них 2 месяца предусмотрены для матери, еще 2 месяца — для отца.
  • Передать свою часть другому родителю нельзя. Если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий родитель, он или он может использовать все 4 месяца. Также очень важно, что, согласно директиве ЕС, воспользоваться правом на такой отпуск можно до достижения ребенком 8-летнего возраста.
Это дополнительная гарантия, не заменяющая и не сокращающая отпуск до 3 лет.
Проект Трудового кодекса сохраняет следующие гарантии для семей, в частности:
  • запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;
  • защита одиноких матерей и одиноких родителей с ребенком до 14 лет;
  • гарантии для беременных по медицинским осмотрам с сохранением оплаты.
«То есть речь идет не о сокращении гарантий, а наоборот, о дополнительных возможностях для сочетания работы и родительства в соответствии с европейскими стандартами» — резюмируют в Минэкономики.
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньги
