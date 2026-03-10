0 800 307 555
Средняя зарплата в госорганах в январе составила более 53 тыс. грн

Личные финансы
56
В государственных органах работает более 165 тысяч человек
По состоянию на начало 2026 года общая численность работников государственных органов составляла 165,5 тыс. человек. В январе средний уровень оплаты труда традиционно снижается из-за сезонных факторов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Количество работников в государственном секторе

По данным о заработной плате за январь 2026 года, общая численность работников государственных органов составила 165,5 тыс. человек. В частности:
  • 108,1 тыс. человек в центральных органах власти (вместе с территориальными органами);
  • 23,2 тыс. человек в местных государственных администрациях;
  • 34,2 тыс. человек в органах судебной власти.

Средние зарплаты в государственных органах

В январе средний уровень оплаты труда традиционно снижается из-за сезонных факторов.
В частности, средняя зарплата составляла:
  • 53,3 тыс. грн. в аппаратах центральных органов власти;
  • 31,5 тыс. грн. в областных управлениях центральных органов;
  • 15,5 тыс. грн. в территориальных подразделениях центральных органов.
Средняя зарплата в госорганах в январе составила более 53 тыс. грн
В областных государственных администрациях уровень оплаты труда был ниже:
  • 24,1 тыс. грн. в областных государственных администрациях;
  • 20,1 тыс. грн. в районных государственных администрациях.
В министерстве напомнили, что в 2025 году фактическая численность госслужащих сократилась на 5,1 тыс. человек, а рост средней зарплаты оставался умеренным.
Ранее Finance.ua писал, что по данным Госстата, в январе 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Среди отраслей экономики самый высокий уровень оплаты труда наблюдался в сфере информации и телекоммуникаций — 76 905 грн. Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 17 828 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Зарплата
