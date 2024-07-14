Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании

Личные финансы
57
Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании
Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании, Фото: freepik
Собеседования являются неотъемлемой частью карьерного пути. Многие испытывают волнение перед встречей с рекрутером или потенциальным работодателем, поскольку не знают, что именно говорить. Это особенно касается тех, кто ищет свою первую работу. Однако существуют несколько уловок, которые могут помочь получить желаемую должность.
Об этом пишет издание «УНИАН».
Читайте также
Прежде всего обязательно следите за своим языком. Ничто так не портит впечатление о человеке, как невнятное произношение слов и неумение четко выразить свои мысли.
Также следует провести небольшое исследование о компании, на должность в которой вы претендуете. Это нужно, чтобы вы имели представление о сфере ее деятельности, и вас не застали врасплох вопросом: «Что вы знаете о нашей фирме?».

Что нельзя говорить во время собеседования

Есть несколько табу на собеседовании. В частности, ни в коем случае не рассказывайте рекрутеру или потенциальному работодателю о ваших личных проблемах и не отзывайтесь плохо о нынешнем или прошлом работодателе. Это может оставить неприятное впечатление не столько о них, сколько о вас самих.
Читайте также
Также советуем избегать резких и отрицательных установок типа «Я ненавижу работать в команде» или «Я не буду учиться чему-то новому».
Во время собеседования не придумывайте и не преувеличивайте. Если вы не знаете английского, не стоит утверждать, что вы им владеете на уровне носителя.
Здесь все очевидно. Если вы соврете и все же получите должность, а в итоге не сможете выполнить задачи, в которых, как вы говорили, вы «ас», что подумает ваш работодатель? Не исключено, что вы не только потеряете работу, но получите плохие рекомендации.

О чем лучше не спрашивать на собеседовании

Во многих статьях советуют задавать вопросы в конце собеседования. К примеру, можете спросить о том, какие обязанности вам придется выполнять.
Читайте также
Но есть несколько вещей, о которых запрещено спрашивать на собеседовании. Так, никогда не задавайте вопрос о том, когда перечисляют зарплату, увольняют ли за опоздание, как часто проводят корпоративы и т. д.
В худшем свете вы выставите себя, если спросите, чем занимается компания. Эту информацию достаточно просто раздобыть в сети, и ожидается, что вы уже придете на собеседование подготовленным.
Напомним, по прогнозу Минэкономики, средняя зарплата, вероятно, будет ниже, чем ожидалось ранее. Так ранее ожидалась сумма на уровне 21 809 гривен. В настоящее время в ведомстве прогнозируют, что средняя зарплата в 2024 году составит 20 581 гривну.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.