Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании — Finance.ua

Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании Сегодня 14:18 — Личные финансы

Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании, Фото: freepik

Собеседования являются неотъемлемой частью карьерного пути. Многие испытывают волнение перед встречей с рекрутером или потенциальным работодателем, поскольку не знают, что именно говорить. Это особенно касается тех, кто ищет свою первую работу. Однако существуют несколько уловок, которые могут помочь получить желаемую должность.

Об этом пишет издание «УНИАН».

Прежде всего обязательно следите за своим языком. Ничто так не портит впечатление о человеке, как невнятное произношение слов и неумение четко выразить свои мысли.

Также следует провести небольшое исследование о компании, на должность в которой вы претендуете. Это нужно, чтобы вы имели представление о сфере ее деятельности, и вас не застали врасплох вопросом: «Что вы знаете о нашей фирме?».

Что нельзя говорить во время собеседования

Есть несколько табу на собеседовании. В частности, ни в коем случае не рассказывайте рекрутеру или потенциальному работодателю о ваших личных проблемах и не отзывайтесь плохо о нынешнем или прошлом работодателе. Это может оставить неприятное впечатление не столько о них, сколько о вас самих.

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Также советуем избегать резких и отрицательных установок типа «Я ненавижу работать в команде» или «Я не буду учиться чему-то новому».

Во время собеседования не придумывайте и не преувеличивайте. Если вы не знаете английского, не стоит утверждать, что вы им владеете на уровне носителя.

Здесь все очевидно. Если вы соврете и все же получите должность, а в итоге не сможете выполнить задачи, в которых, как вы говорили, вы «ас», что подумает ваш работодатель? Не исключено, что вы не только потеряете работу, но получите плохие рекомендации.

О чем лучше не спрашивать на собеседовании

Во многих статьях советуют задавать вопросы в конце собеседования. К примеру, можете спросить о том, какие обязанности вам придется выполнять.

Но есть несколько вещей, о которых запрещено спрашивать на собеседовании. Так, никогда не задавайте вопрос о том, когда перечисляют зарплату, увольняют ли за опоздание, как часто проводят корпоративы и т. д.

В худшем свете вы выставите себя, если спросите, чем занимается компания. Эту информацию достаточно просто раздобыть в сети, и ожидается, что вы уже придете на собеседование подготовленным.

Напомним, по прогнозу Минэкономики, средняя зарплата, вероятно, будет ниже, чем ожидалось ранее. Так ранее ожидалась сумма на уровне 21 809 гривен. В настоящее время в ведомстве прогнозируют, что средняя зарплата в 2024 году составит 20 581 гривну.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНІАН По материалам:

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