Польские работодатели обеспокоены возможным оттоком украинских мужчин, — Business Insider — Finance.ua
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Польские работодатели обеспокоены возможным оттоком украинских мужчин, — Business Insider

Мир
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Польские работодатели обеспокоены возможным оттоком украинских мужчин, — Business Insider
Польские работодатели обеспокоены возможным оттоком украинских мужчин, — Business Insider
В публичном пространстве есть информация о возможных массовых выездах украинцев из Польши. Это связано с законом о мобилизации, действующим с 18 мая этого года.
Об этом пишет Business Insider.
Согласно законодательству, лица, состоящие на военном учете, в том числе мужчины в возрасте 18−60 лет, обязаны обновить свои данные. Для этого осталось немного времени, ведь дедлайн — 17 июля. А если кто-то, кто находится за границей (например, в Польше), не сделает этого, он будет иметь ограниченный доступ к консульским услугам.
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«Гражданам, которые не выполняют эту обязанность, не будут продлены и выданы документы, дающие право на пребывание за границей. Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут потерять возможность путешествовать и работать по истечении срока действия действующих документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за границей», — отмечает Мацей Пелко из Gi Group Poland.
Джоанна Бидерман из агентства занятости Randstad отмечает, что наибольшее беспокойство вызывают компании, где из-за профиля бизнеса в командах преимущественно работают мужчины.

Варианты для украинцев

По мнению Мацея Пелки, отток украинских граждан не будет внезапным, ведь это достаточно долгосрочная перспектива.
По его словам, часть украинцев приехала в Польшу перед началом войны и непрерывно находится не менее пяти лет. Они смогут продолжать работу и подать заявление на продление или выдачу документов, позволяющих легально работать и находиться в Польше на основе, например, карты долгосрочного резидента.
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«Мы не знаем точных цифр, но предполагается, что отток может затронуть тысячи людей. Сколько мужчин покинет польский рынок труда, будет зависеть от разных факторов, таких как политические и административные решения в Украине и масштабы мобилизации».
Пока нам неизвестны никакие правовые механизмы, которые могли бы привести к принудительному выдворению работников из Польши. Поэтому мы ожидаем, что не будет большого или внезапного оттока сотрудников, а будет постепенный процесс", — анализирует Джоанна Бидерман.

Отток украинцев в Польше систематический

Издание пишет, что компании в Польше уже несколько месяцев систематически теряют работников из Украины. Они решают уехать в другие страны ЕС, где предлагают более высокие зарплаты. Мобилизационный акт — лишь еще один фактор, который может увеличить масштабы выездов. Однако эксперты не ожидают, что это повлечет за собой внезапный, большой или резкий отток работников.
Мацей Пелко не исключает сценария, при котором украинцы призывного возраста предстанут перед выбором: либо вернуться в страну и участвовать в войне, либо остаться за границей в безопасных для себя и своих семей условиях.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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