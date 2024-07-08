Сколько денег тратят украинцы в Польше — Finance.ua

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Сколько денег тратят украинцы в Польше

Личные финансы
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Сколько денег тратят украинцы в Польше
Сколько денег тратят украинцы в Польше
Расходы украинцев в Польше значительно растут, что является результатом увеличения количества иммигрантов, так и туристов из Украины.
Об этом пишет ukrainianinpoland. pl со ссылкой на данные Центрального статистического управления.
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В 2023 году украинцы потратили в Польше около 10 миллиардов злотых. Эта сумма включает расходы по разным потребностям, в том числе на проживание, питание, транспорт, одежду и услуги. Наибольшую часть этих расходов составляют покупки в розничных магазинах и оплата аренды жилья и коммунальных услуг.

Влияние на польскую экономику

Постоянны рост расходов украинцев положительно влияет на польскую экономику. Они способствуют розничному товарообороту, увеличивают спрос на сервисы и поддерживают рынок недвижимости.
Таким образом, присутствие украинцев в Польше становится важным элементом, который стимулирует экономическое развитие и сдерживает инфляцию.

Общие расходы иностранцев в Польше

В 2023 году стоимость товаров и услуг, приобретенных в Польше иностранцами, составила 44,3 млрд злотых. Это на 18,3% больше, чем год назад, когда эти расходы составили 37,4 млрд злотых. Стоимость товаров и услуг, приобретенных в Польше иностранцами, только в четвертом квартале 2023 года составила 10,1 млрд злотых, что на 9,3 процента больше, чем в том же квартале предыдущего года.
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В четвертом квартале прошлого года больше всего денег в Польше потратили те иностранцы, которые пересекали границу с: Германией (47,1%), Украиной (21,9%), Чехией (14,2%), Словакией (8,6%), Литвой (4,9%), беларусью (3%) и россией (0,3%).
Напомним, иностранцы покупают все больше жилья и земли в Польше. Только в прошлом году иностранцы купили в Польше более 5,6 тысяч гектаров земли и более 1 миллиона квадратных метров квартир и коммерческих помещений. В то же время в графе приобретения жилья украинцы заняли первое место, купив 413 тысяч квадратных метров квартир и помещений. Сразу за ними белорусы — 121 тыс. кв. м квартир.
В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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