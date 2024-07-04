Іноземці купують все більше помешкань і землі в Польщі: лідирують українці та німці — Finance.ua
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Іноземці купують все більше помешкань і землі в Польщі: лідирують українці та німці

Особисті фінанси
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Іноземці купують все більше помешкань і землі в Польщі: лідирують українці та німці
Іноземці купують все більше помешкань і землі в Польщі: лідирують українці та німці
Лише минулого року іноземці купили в Польщі понад 5,6 тисячі гектарів землі та понад 1 мільйон квадратних метрів квартир і комерційних приміщень.
Про це повідомила минулого тижня Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дані звіту Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.
Німці, як і раніше, посідають перше місце серед тих, хто інвестує в землю та нерухомість для комерційних цілей. В їхні руки потрапило майже 2,1 тис. гектарів землі. Також багато закупили голландці (831 га) та громадяни Люксембургу (429 га). Наступні місця посіли австрійці (253 га), чехи (254 га) і бельгійці (195 га).
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Водночас у графі придбання житла українці посіли перше місце, купивши 413 тисяч квадратних метрів квартир і приміщень. Відразу за ними білоруси — 121 тис. кв. м квартир.
Далі розмістилися громадяни Німеччини (96 тис. кв. м) та Ізраїлю (66 тис. кв. м).
Найбільше квартир і приміщень іноземці купили у Варшаві (245 тис. кв. м), Кракові (105 тис. кв. м) і Вроцлаві (104 тис. кв. м).
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Нагадаємо, торік понад 5 тис. квартир, придбаних громадянами України, профінансовано користуючись з державного кредиту. Також банки не були зобов’язані перевіряти факт володіння ними житлом за межами Польщі. Іноземці, переважно українці, отримали за програмою кредитів на загальну суму понад 1 млрд злотих.
Тенденція до того, що іноземці все більше купують житло та землю в Польщі, була помітна вже в попередні роки. Наприклад, у 2022 році іноземці купили в Польщі майже 13 тис. га нерухомого майна, а лісових і сільськогосподарських угідь — понад 5 тис. га.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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