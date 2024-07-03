У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців

Особисті фінанси
89
У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців
У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців
Внесені польським спецзаконом поправки з липня 2024 року змінили правила працевлаштування низки громадян України польськими роботодавцями.
Про це пише uapl.info.
Тепер українські мігранти можуть легально працювати в Польщі тільки за умови дотримання ряду вимог.

Читайте також: Польща скасовує низку виплат для українських біженців

Перш за все працевлаштування громадян України, які прибули до Польщі у період з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями в Україні, може бути легалізованим виключно на підставі повідомлення про працевлаштування громадянина України (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy)
Як пише видання, для прикладу вимушених мігрантів з України роботодавці в Польщі не можуть легально працевлаштувати на підставі заяви про доручення виконання роботи (oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy).
Читайте також
Також удвічі зменшено термін впродовж якого суб’єкт господарювання, що доручає виконання роботи громадянину України, повинен повідомити повітовий центр зайнятості (powiatowy urząd pracy) у Польщі. Тепер роботодавець в Польщі (за місцеперебуванням або місцем проживання) зобов’язаний впродовж 7 днів з дня допуску громадянина України до роботи надати відповідну інформацію органам місцевої влади.
З 1 липня роботодавець у Польщі повинен детально описати роботу, яка доручається громадянину України, а саме:
  • тип договору між особою, яка доручає виконання роботи, та громадянином України,
  • посада або вид виконуваної роботи,
  • місце виконання роботи,
  • місячна або погодинна ставка винагороди,
  • робочий час або кількість робочих годин на тиждень чи місяць.
Також впроваджено нові обовʼязкові пункти, які повинна містити інформація, що надається працедавцем у Польщі при працевлаштуванні українців, а саме:
  • робочий час або кількість робочих годин, які надалі будуть не меншим, ніж зазначено в повідомленні,
  • оплата праці, яку отримуватиме громадянин України, що відповідатиме вимогам, встановленим законодавством про мінімальну заробітну плату (в разі застосовності таких правових норм).
Або в розмірі, зазначеному в повідомленні:
  • який буде пропорційно збільшений,
  • в разі збільшення тривалості робочого часу або кількості відпрацьованих годин.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.