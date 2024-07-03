У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців — Finance.ua

У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців

Внесені польським спецзаконом поправки з липня 2024 року змінили правила працевлаштування низки громадян України польськими роботодавцями.

Тепер українські мігранти можуть легально працювати в Польщі тільки за умови дотримання ряду вимог.

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Перш за все працевлаштування громадян України, які прибули до Польщі у період з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями в Україні, може бути легалізованим виключно на підставі повідомлення про працевлаштування громадянина України (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy)

Як пише видання, для прикладу вимушених мігрантів з України роботодавці в Польщі не можуть легально працевлаштувати на підставі заяви про доручення виконання роботи (oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy).

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Також удвічі зменшено термін впродовж якого суб’єкт господарювання, що доручає виконання роботи громадянину України, повинен повідомити повітовий центр зайнятості (powiatowy urząd pracy) у Польщі. Тепер роботодавець в Польщі (за місцеперебуванням або місцем проживання) зобов’язаний впродовж 7 днів з дня допуску громадянина України до роботи надати відповідну інформацію органам місцевої влади.

З 1 липня роботодавець у Польщі повинен детально описати роботу, яка доручається громадянину України, а саме:

тип договору між особою, яка доручає виконання роботи, та громадянином України,

посада або вид виконуваної роботи,

місце виконання роботи,

місячна або погодинна ставка винагороди,

робочий час або кількість робочих годин на тиждень чи місяць.

Також впроваджено нові обовʼязкові пункти, які повинна містити інформація, що надається працедавцем у Польщі при працевлаштуванні українців, а саме:

робочий час або кількість робочих годин, які надалі будуть не меншим, ніж зазначено в повідомленні,

оплата праці, яку отримуватиме громадянин України, що відповідатиме вимогам, встановленим законодавством про мінімальну заробітну плату (в разі застосовності таких правових норм).

Або в розмірі, зазначеному в повідомленні:

який буде пропорційно збільшений,

в разі збільшення тривалості робочого часу або кількості відпрацьованих годин.



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