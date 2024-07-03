У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців — Finance.ua

У Польщі з 1 липня змінилися правила працевлаштування українців
Внесені польським спецзаконом поправки з липня 2024 року змінили правила працевлаштування низки громадян України польськими роботодавцями.
Про це пише uapl.info.
Тепер українські мігранти можуть легально працювати в Польщі тільки за умови дотримання ряду вимог.
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Перш за все працевлаштування громадян України, які прибули до Польщі у період з 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями в Україні, може бути легалізованим виключно на підставі повідомлення про працевлаштування громадянина України (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy)
Як пише видання, для прикладу вимушених мігрантів з України роботодавці в Польщі не можуть легально працевлаштувати на підставі заяви про доручення виконання роботи (oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy).
Також удвічі зменшено термін впродовж якого суб’єкт господарювання, що доручає виконання роботи громадянину України, повинен повідомити повітовий центр зайнятості (powiatowy urząd pracy) у Польщі. Тепер роботодавець в Польщі (за місцеперебуванням або місцем проживання) зобов’язаний впродовж 7 днів з дня допуску громадянина України до роботи надати відповідну інформацію органам місцевої влади.
З 1 липня роботодавець у Польщі повинен детально описати роботу, яка доручається громадянину України, а саме:
- тип договору між особою, яка доручає виконання роботи, та громадянином України,
- посада або вид виконуваної роботи,
- місце виконання роботи,
- місячна або погодинна ставка винагороди,
- робочий час або кількість робочих годин на тиждень чи місяць.
Також впроваджено нові обовʼязкові пункти, які повинна містити інформація, що надається працедавцем у Польщі при працевлаштуванні українців, а саме:
- робочий час або кількість робочих годин, які надалі будуть не меншим, ніж зазначено в повідомленні,
- оплата праці, яку отримуватиме громадянин України, що відповідатиме вимогам, встановленим законодавством про мінімальну заробітну плату (в разі застосовності таких правових норм).
Або в розмірі, зазначеному в повідомленні:
- який буде пропорційно збільшений,
- в разі збільшення тривалості робочого часу або кількості відпрацьованих годин.
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