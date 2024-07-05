Оплата налогов в Польше: что следует учесть украинцам — Finance.ua
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Оплата налогов в Польше: что следует учесть украинцам

Личные финансы
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Оплата налогов в Польше: что следует учесть украинцам
Оплата налогов в Польше: что следует учесть украинцам
Налоговое законодательство Польши может показаться сложным, особенно для тех, кто недавно переехал в страну. Однако понимание основных принципов и своевременное исполнение налоговых обязательств поможет избежать проблем и обеспечить стабильное финансовое положение.
Об этом пишет inPoland.

Типы налогов в Польше

Налог на доходы физических лиц (PIT)

Налог на доходы физических лиц (Pdatek dochodowy od osób fizycznych, PIT) является основным налогом, который платят работники, предприниматели и другие физические лица. Он имеет прогрессивную шкалу:
  • 12% для доходов до 120 000 злотых в год.
  • 32% для доходов более 120 000 злотых в год.

Социальные взносы

Работники в Польше также платят взносы на социальное страхование (ZUS), покрывающие пенсионное страхование, медицинское страхование и другие социальные выплаты. Работодатель и работник платят эти взносы вместе.

НДС (Podatek od towarów i usług, VAT)

Налог на добавленную стоимость (НДС) в Польше составляет 23%. Однако для некоторых товаров и услуг применяются пониженные ставки: 8%, 5% и 0%.

Налоговая декларация

Налоговая декларация подается ежегодно до 30 апреля за предыдущий календарный год. Это касается как резидентов, так и нерезидентов, получивших доходы в Польше.
Декларацию можно подать:
  • онлайн через систему e-PIT;
  • лично в налоговой инспекции;
  • по почте.
Напомним, в Польше с 1 июля изменяют условия предоставления помощи беженцам из Украины. Уже не будет возможности получать 40 злотых за каждый день. Также будет приостановлена ​​выплата пособия в размере 300 злотых для новых беженцев. Украинцы в Польше смогут подать заявки на три вида помощи.
Средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.
Среди проживающих в Польше украинцев 60% граждан не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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