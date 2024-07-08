Услуги военнообязанным мужчинам за рубежом: что такое е-ВОД — Finance.ua
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Услуги военнообязанным мужчинам за рубежом: что такое е-ВОД

Личные финансы
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Услуги военнообязанным мужчинам за рубежом: что такое е-ВОД
Услуги военнообязанным мужчинам за рубежом: что такое е-ВОД
Консульства Украины в Польше продолжают предоставлять услуги военнообязанным мужчинам 18−60 лет. О важном нюансе работы рассказали в Консульстве Украины в Гданьске.
Там напомнили, что в конце апреля приняты изменения в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» (статья 20), которым предусмотрено, что:
  • Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в сроки, определенные настоящим Законом, осуществляется при условии одновременного их обновления.
  • Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
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Что это значит

Эти нормы закона означают, что консульские услуги мужчинам призывного возраста предоставляются при предъявлении электронного военно-учетного документа, или коротко е-ВОД (от укр. військово-обліковий документ), обновленного в приложении «Резерв+.
е-ВОД — это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Где его взять? В настоящее время такой документ можно сформировать в приложении «Резерв+», которое доступно бесплатно для загрузки на google и apple store.
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Важно

Обратите внимание, что для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Когда е-ВОД не требуется

В Консульстве отметили, что существуют исключения, когда е-ВОД не требуется. О них прямо говорит упомянутый Закон. Положение абзаца первого настоящей части не применяется:
  • при оформлении разрешения на возвращение в Украину;
  • по делам в отношении детей, если мать является иностранкой или лицом без гражданства (необходимо предоставить копии паспортов);
  • при обращении мужчин, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы на территории Польши.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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