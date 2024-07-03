В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев — Finance.ua

В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев
Внесенные польским спецзаконом поправки с июля 2024 года изменили правила трудоустройства ряда граждан Украины польскими работодателями.
Об этом пишет uapl.info.
Теперь украинские мигранты могут легально работать в Польше только при соблюдении ряда требований.
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Прежде всего, трудоустройство граждан Украины, прибывших в Польшу в период с 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями в Украине, может быть легализовано исключительно на основании сообщения о трудоустройстве гражданина Украины (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy)
Как пишет издание, в качестве примера вынужденных мигрантов из Украины работодатели в Польше не могут легально трудоустроить на основании заявления о поручении выполнения работы (oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy).
Также вдвое уменьшен срок, в течение которого предприятие, поручающее выполнение работы гражданину Украины, должно уведомить уездный центр занятости (powiatowy urząd pracy) в Польше. Теперь работодатель в Польше (по местонахождению или месту жительства) обязан в течение 7 дней со дня допуска гражданина Украины к работе предоставить соответствующую информацию органам местной власти.
С 1 июля работодатель в Польше должен подробно описать работу, поручаемую гражданину Украины, а именно:
- тип договора между лицом, которое поручает выполнение работы, и гражданином Украины,
- должность или вид выполняемой работы,
- место выполнения работы,
- месячная или почасовая ставка вознаграждения,
- рабочее время или количество рабочих часов в неделю или месяц.
Также введены новые обязательные пункты, которые должна содержать информация, предоставляемая работодателем в Польше при трудоустройстве украинцев, а именно:
- рабочее время или количество рабочих часов, которые в дальнейшем будут не меньше, чем указано в сообщении,
- оплата труда, которую будет получать гражданин Украины, отвечающий требованиям, установленным законодательством о минимальной заработной плате (в случае применимости таких правовых норм).
Или в размере, указанном в сообщении:
- который будет пропорционально увеличен,
- при увеличении продолжительности рабочего времени или количества отработанных часов.
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