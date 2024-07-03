В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев — Finance.ua

В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев Сегодня 09:44 — Личные финансы

В Польше с 1 июля изменились правила трудоустройства украинцев

Внесенные польским спецзаконом поправки с июля 2024 года изменили правила трудоустройства ряда граждан Украины польскими работодателями.

Теперь украинские мигранты могут легально работать в Польше только при соблюдении ряда требований.

Читайте также: Польша отменяет ряд выплат для украинских беженцев

Прежде всего, трудоустройство граждан Украины, прибывших в Польшу в период с 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями в Украине, может быть легализовано исключительно на основании сообщения о трудоустройстве гражданина Украины (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy)

Как пишет издание, в качестве примера вынужденных мигрантов из Украины работодатели в Польше не могут легально трудоустроить на основании заявления о поручении выполнения работы (oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy).

Читайте также Украинцы в Польше смогут подать заявки на три типа пособий: сколько можно получить

Также вдвое уменьшен срок, в течение которого предприятие, поручающее выполнение работы гражданину Украины, должно уведомить уездный центр занятости (powiatowy urząd pracy) в Польше. Теперь работодатель в Польше (по местонахождению или месту жительства) обязан в течение 7 дней со дня допуска гражданина Украины к работе предоставить соответствующую информацию органам местной власти.

С 1 июля работодатель в Польше должен подробно описать работу, поручаемую гражданину Украины, а именно:

тип договора между лицом, которое поручает выполнение работы, и гражданином Украины,

должность или вид выполняемой работы,

место выполнения работы,

месячная или почасовая ставка вознаграждения,

рабочее время или количество рабочих часов в неделю или месяц.

Также введены новые обязательные пункты, которые должна содержать информация, предоставляемая работодателем в Польше при трудоустройстве украинцев, а именно:

рабочее время или количество рабочих часов, которые в дальнейшем будут не меньше, чем указано в сообщении,

оплата труда, которую будет получать гражданин Украины, отвечающий требованиям, установленным законодательством о минимальной заработной плате (в случае применимости таких правовых норм).

Или в размере, указанном в сообщении:

который будет пропорционально увеличен,

при увеличении продолжительности рабочего времени или количества отработанных часов.



Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.